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Турнир памяти Дмитрия Кононова завершился победой спортсменов-уфсиновцев

сегодня 22:54
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В Северодвинске прошел XVI турнир, посвященный памяти офицера спецназа УФСИН России по Архангельской области Дмитрия Кононова в рамках открытого первенства и чемпионата по рукопашному бою.
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Спортивное состязание собрало 87 участников, из них десять являются сотрудниками отдела спецназначения "Сивуч". Среди них не только представители силовых структур, но и лучшие спортсмены различных возрастных групп Архангельской области.

С приветственным словом к бойцам обратилась мама погибшего спецназовца Надежда Кононова. Она пожелала всех интересных схваток и честной борьбы. Добрые пожелания прозвучали от руководства УФСИН и приглашенных гостей.

Сразу пять участников от сборной УФСИН заработали в своих весовых категориях "серебро" – Олег Пузанов (65 килограммов), Максим Вершинин (70 килограммов), Денис Третьяков (80 килограммов), Максим Староста (85 килограммов) и Александр Ефремов (свыше 90 килограммов).

Лучшими в своем весе стали Михаил Волков (свыше 90 килограммов) и Артем Прилучный (75 килограммов). Оперуполномоченному штурмового отделения ОСН регионального УФСИН Артему Прилучному удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Ему же вручили памятный приз в номинации "За самый короткий бой".

По результатам турнира в командном первенстве "бронзу" заслужили представители г. Северодвинска, вторыми стали спортсмены Росгвардии, а "золото" завоевали  бойцы УФСИН России по Архангельской области.
Автор: u29
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Турнир памяти Дмитрия Кононова завершился победой спортсменов-уфсиновцев
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