Турнир памяти Дмитрия Кононова завершился победой спортсменов-уфсиновцев

Спортивное состязание собрало 87 участников, из них десять являются сотрудниками отдела спецназначения "Сивуч". Среди них не только представители силовых структур, но и лучшие спортсмены различных возрастных групп Архангельской области.С приветственным словом к бойцам обратилась мама погибшего спецназовца Надежда Кононова. Она пожелала всех интересных схваток и честной борьбы. Добрые пожелания прозвучали от руководства УФСИН и приглашенных гостей.Сразу пять участников от сборной УФСИН заработали в своих весовых категориях "серебро" – Олег Пузанов (65 килограммов), Максим Вершинин (70 килограммов), Денис Третьяков (80 килограммов), Максим Староста (85 килограммов) и Александр Ефремов (свыше 90 килограммов).Лучшими в своем весе стали Михаил Волков (свыше 90 килограммов) и Артем Прилучный (75 килограммов). Оперуполномоченному штурмового отделения ОСН регионального УФСИН Артему Прилучному удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Ему же вручили памятный приз в номинации "За самый короткий бой".По результатам турнира в командном первенстве "бронзу" заслужили представители г. Северодвинска, вторыми стали спортсмены Росгвардии, а "золото" завоевали бойцы УФСИН России по Архангельской области.