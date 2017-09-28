Творческие мастерские для детей в библиотеке
сегодня 16:38
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Творческая мастерская для детей 5-11 лет будет открыта в читальном зале Центральной городской библиотеки имени М.В. Ломоносова.
Девчонок и мальчишек, а также их родителей или бабушек и дедушек, приглашают в творческую мастерскую «Чудеса из бумаги»! Вы сможете вместе заняться творчеством, сделать сувенир или подарок своими руками!
Занятия будут проходить в первое и третье воскресенье каждого месяца, начиная с 1 октября, в 12 часов.
Вас ждут увлекательные занятия, на которых вместе с библиотекарем вы научитесь делать оригинальные поделки из бумаги. Они не только порадуют детей – благодаря поделкам из бумаги развиваются внимательность, аккуратность, логическое мышление и мелкая моторика.
Октябрьские творческие мастерские станут ознакомительными. Вход свободный.