Творческие мастерские для детей в библиотеке

Девчонок и мальчишек, а также их родителей или бабушек и дедушек, приглашают в творческую мастерскую «Чудеса из бумаги»! Вы сможете вместе заняться творчеством, сделать сувенир или подарок своими руками!Занятия будут проходить в первое и третье воскресенье каждого месяца, начиная с 1 октября, в 12 часов.Вас ждут увлекательные занятия, на которых вместе с библиотекарем вы научитесь делать оригинальные поделки из бумаги. Они не только порадуют детей – благодаря поделкам из бумаги развиваются внимательность, аккуратность, логическое мышление и мелкая моторика.Октябрьские творческие мастерские станут ознакомительными. Вход свободный.