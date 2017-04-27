Архангельск: Новости компаний все фото (4)

фото, видео с места события Творческий морской фестиваль будет проходить в Архангельске до середины лета В Архангельске стартовал межрегиональный образовательный фестиваль-конкурс морского кино для детей, юношества и семьи «Моряна». Организатором конкурса выступила централизованная библиотечная система города Архангельска. Море воспевали Гёте, Байрон, Гюго, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Фет и другие поэты. Море манило их изменчивостью и динамичностью облика. Тихое и прозрачное в штиль, бушующее во время шторма, таинственно мерцающее в ночи – эти разные состояния моря нашли отражение в художественной литературе и в кино.



Фестиваль морского кино для детей, юношества и семьи проводится в Архангельске с 2011 года. В 2017 году фестиваль посвящён образу моря в книгах и кино. Цель фестиваля: воспитание у детей и подростков бережного отношения к истории своей Родины. Фестивальное время «Моряны» - 2017 продлится с апреля по июль. Программа фестиваля включает в себя: межрегиональный конкурс детских рисунков «Море в книгах и кино», летние морские дни (мастер-классы, игровые, познавательные программы для детей и подростков) в Литературном сквере имени Е.С. Коковина у Городской детской библиотеки №1 имени Е.С. Коковина.



Для участия в межрегиональном конкурсе детских рисунков «Море в книгах и кино» приглашаются учащиеся детских школ искусств, изостудий и кружков города Архангельска, Архангельской области, Северо-Западного региона и других регионов России. Конкурс рисунков проводится по следующим категориям: дети от 11 до 13 лет включительно; подростки и молодёжь от 14 до 17 лет включительно. Конкурсные работы выполняются к известным литературным произведениям и кинофильмам, посвящённым морской теме. Работы принимаются до 19 мая в муниципальных библиотеках города Архангельска и в отделе инновационно-методической деятельности и библиотечного марктинга ЦГБ имени М.В. Ломоносова.



Подведение итогов межрегионального конкурса рисунков «Море в книгах и кино» состоится 28 мая в 13.00 в Литературном сквере имени Е.С. Коковина у Городской детской библиотеки №1 имени Е.С. Коковина.



Приглашаем всех принять участие в межрегиональном фестивале морского кино для детей, юношества и семьи «Моряна»! Положение о конкурсе размещено на сайт МУК "ЦБС" - arhlib.ru



Справки по телефону: 20-15-76.





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