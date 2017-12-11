УФСИН и власти города Архангельска договорились о взаимодействии

Пенитенциарная система региона является неотъемлемой частью Поморья. Более 80% лиц, отбывающих наказание в учреждениях, являются жителями Архангельской области. В связи с этим в рамках соглашения о взаимодействии МО «Город Архангельск» и УФСИН было принято решение организовать взаимное сотрудничество с региональными властями с целью ресоциализации осужденных, а также в сфере участия в содействии их трудовой занятости.Подписанным документом предусматривается создание необходимых условий для трудоустройства осужденных к наказанию в виде лишения свободы и интеграция производственного потенциала в экономику областного центра. Реализация мероприятий позволит дополнительно трудоустроить порядка 155 человек, освоить выпуск новых видов товаров и увеличить ежегодный объем продукции более, чем на один миллион рублей.В свою очередь в рамках сотрудничества учреждения УФСИН смогут обеспечить муниципальные учреждения и предприятия, расположенные в г. Архангельск, продукцией, производимой в Центрах трудовой адаптации осужденных и выращиваемой на подсобном хозяйстве. Это мобильные и модульные здания, пиломатериалы, столярные изделия, срубы различной модификации, корпусная мебель из ЛДСП и массива древесины, окна и двери ПВХ, тротуарная плитка и бордюрный камень, рабочая одежда, швейные и хлебобулочные изделия, овощи, масло, молоко, яйца, майонез и комбикорм. Кроме того ежегодно УФСИН пополняет консолидированный бюджет Архангельской области на 500 миллионов рублей, в том числе в бюджет муниципального образования «Город Архангельск» поступает порядка 90 миллионов рублей за счет перечисления налогов. Мероприятия в рамках соглашения позволят увеличить объемы выплат во все уровни бюджетов.Кроме того, подписанным соглашением с МО "Город Архангельск" предусмотрено создание рабочей группы для рассмотрения вопросов совместного сотрудничества, проблем взаимодействия и выработки предложений по их решению.Следует отметить, что руководством УФСИН уже на протяжении ряда лет осуществляется результативное сотрудничество с региональными органами и органами местного самоуправления, направленное на выполнение задач по ресоциализации осужденных, их социальной и трудовой адаптации, а также для решения социально значимых вопросов по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов по месту дислокации исправительных учреждений.