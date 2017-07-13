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Новости компаний | Главные новости

У работодателей остается меньше месяца, чтобы обратиться за финансированием

сегодня 21:06
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До 1 августа 2017 года Архангельское отделение ФСС принимает заявления на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.
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У предприятий и организаций Архангельской области остается все меньше времени, чтобы обратиться за разрешением на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

До 1 августа 2017 года Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования принимает заявления на финансовое обеспечение предупредительных мер. На превентивные меры планируется направить 178 млн рублей.

«На сегодняшний день заявления подали уже около 700 страхователей, - сообщила начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения Фонда социального страхования Анна Оверчук. – Значительная часть из них уже получили разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний».

Средства можно направить на проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, приобретение специальной одежды и обуви, сертифицированных средств индивидуальной защиты российского производства, аптечек, алкотестеров и алкометров, тахографов и др.

На эти цели работодатели могут направить до 20 % страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных в предшествующем календарном году. Обязательным условием является отсутствие у страхователя на день подачи заявления недоимки по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов.

Обращаем ваше внимание, что заявления на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний принимаются в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Прием документов завершается 31 июля, но откладывать обращение в Фонд на последние дни не стоит: финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год.

Дополнительную информацию и бланки документов можно найти на официальном сайте регионального отделения Фонда, а также по телефонам:

· в Архангельске: 8(8182) 21-39-47, 8(8182) 27-56-98, 8(8182) 27-54-51, 8(8182) 27-55-39;
· в Северодвинске: 8(8184) 52-86-05, 8(8184) 53-35-01;
· в Котласе: 8(81837) 2-74-95.
Автор: fss
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