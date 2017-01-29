Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Участницы коллектива «Дивованье» награждены Почетным знаком святой Татианы 25 января Воскресенский Смольный собор и Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» провели серию мероприятий, посвященных Дню российского студенчества. Они прошли в день памяти святой мученицы Татианы и проводились при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.



По окончании богослужения состоялось поздравление представителями руководства города и ректорского корпуса и традиционная церемония награждения Почетным знаком святой Татианы за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной деятельности.



Среди награжденных столь почетной наградой есть и участницы вокальной группы "Народного самодеятельного коллектива" ансамбля народной песни и танца "Дивованье" МУК МКЦ "Луч" г. Архангельска - Елена Брюхова и Ольга Хмелевская.



Следует отметить, что участники коллектива не в первый раз удостоены этой наградой и уже 4 человека являются Кавалерами Почетного знака святой Татианы.



"Представители нашего коллектива и города являются достойными кандидатурами и это подтверждается тем, что в настоящей церемонии звучал г. Архангельск дважды", - Владислав Смелов, художественный руководитель коллектива.

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