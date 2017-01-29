Архангельск: Новости компаний

Они прошли в день памяти святой мученицы Татианы и проводились при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
По окончании богослужения состоялось поздравление представителями руководства города и ректорского корпуса и традиционная церемония награждения Почетным знаком святой Татианы за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной деятельности.
Среди награжденных столь почетной наградой есть и участницы вокальной группы "Народного самодеятельного коллектива" ансамбля народной песни и танца "Дивованье" МУК МКЦ "Луч" г. Архангельска - Елена Брюхова и Ольга Хмелевская.
Следует отметить, что участники коллектива не в первый раз удостоены этой наградой и уже 4 человека являются Кавалерами Почетного знака святой Татианы.
"Представители нашего коллектива и города являются достойными кандидатурами и это подтверждается тем, что в настоящей церемонии звучал г. Архангельск дважды", - Владислав Смелов, художественный руководитель коллектива.