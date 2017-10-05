Участники ЛИТО «Творчество» - в мастерской художника

Участники литературного объединения «Творчество», действующего при Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова, посетили мастерскую известного архангельского художника Сергея Трубина.

Сергей Александрович Трубин родился в городе Котласе Архангельской области, окончил живописное отделение Саратовского художественного училища. Член Союза художников России. Занимается живописью, графикой, книжной иллюстрацией, работает в технике миниатюры. Прежде всего, он реализовал себя как график и мастер офорта. Также художник освоил особенности сложной техники гравюры на металле. Работы Сергея Трубина находятся в собраниях Архангельского областного музея изобразительных искусств, Севастопольского художественного музея и в зарубежных частных собраниях.

Во время встречи художник рассказал о себе и своей семье, о том, как еще в раннем детстве мама привила ему и его брату Дмитрию любовь к чтению.

Участникам ЛИТО было интересно узнать о том, что Сергей Александрович иллюстрировал первую книгу Елены Кузьминой, поэта, члена Союза писателей России, и об увлечении художника археологией. Сергей Александрович показал свои замечательные работы, которые вызвали у участников ЛИТО живой интерес.

Литобъединение «Творчество» посещает мастерскую художника уже не в первый раз. До этого участникам ЛИТО довелось побывать в мастерской Владимира Трещева, Лидии Кузнецовой, Василия Курицына, а также в арт-студии Юрия Латухина «Свободный полет».

Такие встречи позволяют прикоснуться к миру изобразительного искусства, подробнее узнать о различных приемах и техниках, вдохновляют на творчество и творческий поиск.

Литобъединение «Творчество» благодарит Сергея Александровича Трубина за интересную и увлекательную экскурсию и желает ему творческих успехов!