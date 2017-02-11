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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Участников Поморского стройфорума проконсультирует лидер рынка юруслуг в регионе

Юридическая компания «Гудков, Корельский, Смолярж» уже зарегистрировалась на масштабное мероприятие и пополнила список участников и экспертов XII Поморского строительного форума.
На вопрос почему принято такое решение ответил первый руководитель, управляющий партнер ЮК Денис Гудков:
 
- Большинство клиентов юридической компании «Гудков, Корельский, Смолярж» - это строительные фирмы. А потому мы знаем, с какими проблемами сегодня сталкиваются застройщики и на какие вопросы они хотели бы получить ответ. В процессе подготовки к форуму мы попросили наших клиентов обозначить волнующие их темы, и получили довольно внушительные списки. Среди самых острых вопросов: обязательства по открытию счетов-эскроу, порядок отчислений в компенсационный фонд, требования к интернет-сайту застройщика и тд. Очевидно, что специалисты строительной сферы заинтересованы в получении подробной информации о последних изменениях в Градостроительном кодексе РФ и в Федеральном законе № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Мы уверены, что на сегодняшний день назрела острая необходимость в организации площадки, где строители могли бы получить ответы на вопросы именно правового характера. Поморский строительный форум, который пройдет в Архангельске уже в 12-ый раз и объединит крупнейших застройщиков региона, представителей власти, проектировщиков, изыскателей, – мероприятие, наиболее подходящие для организации такой сессии. И, конечно, мы планируем посещать выставки, дискуссии и заседания в рамках форума, поскольку у нас, в свою очередь, также накопились вопросы к представителям строительной сферы - мы уверены, что на каждый из них мы найдем ответ!
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автор: korpo
просмотров: 41
дата: 11.02.17 | 13:59
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