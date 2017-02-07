Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Участников строительного форума ждут тренинги и семинары по интернет-продвижению Программа главного события в сфере строительства Архангельской области 3 марта будет насыщена различными образовательными мероприятиями.



Напомним, организаторами Поморского строительного форума выступают: правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области, группа компаний «Уютный дом».



Обучающий семинар «Основные технологии интернет-продвижения товаров и услуг» проведет генеральный директор ООО «Бизнес-Развитие», консультант в области стратегического менеджмента и маркетинга, к.э.н. Светлана Шадрина.



«О высокой скорости изменения внешней среды сказано уже очень много. В борьбе за выживание и развитие на рынке и повышению конкурентоспособности необходимо применять комплекс маркетинговых инструментов. Интернет-продвижение среди них в современном строительном бизнесе занимает одно из лидирующих позиций и помогает решать не только тактические, но и стратегические задачи», - считает Светлана Шадрина.



На семинаре участники Поморского строительного форума узнают об основных видах и инструментах интернет-продвижения, рыночных трендах продвижения товаров и услуг, а также разберут конкретные бизнес-кейсы.



В результате участники семинара узнают:

- как определить цели и задачи присутствия в интернете своей компании

- какие инструменты интернет-маркетинга наиболее эффективны

- виды и источники привлечения трафика

- кто такие SMM-специалисты

- как выбирать подходящие виды рекламы в сети.



Еще одним обучающим мероприятием форума станет дискуссионная площадка «Взаимодействие партнеров» и тренинг «Техника переговоров», которые проведет вице-чемпион России по деловым переговорам Алексей Биорк.



«За полтора час мероприятия участники форума получат обзорную экскурсию в переговоры, несколько инструментов подготовки к переговорному процессу и конкретных инструментов коммерческого торга. Я думаю, это будет полезно практически всем – т.к. переговоры, так или иначе, ведут все люди, и их результаты определяют их жизнь», - отметил Алексей Биорк.



На мероприятии будут разобраны вопросы планирования бюджета переговоров и механизмы превращения слов в деньги, а также многие другие нюансы переговорного процесса.



Для участников Поморского строительного форума тренинги и семинары – бесплатные. Для тех, кто захочет поучаствовать в конкретном мероприятии – стоимость 1500 рублей.



Подробная информация и регистрация на форум по адресу:

Телефон для справок: 8-960-005-28-36; E-mail:

Так, с 13:30 до 15:30 часов будут проходить параллельно обучающий семинар и тренинг по интернет-продвижению и технике переговоров.Напомним, организаторами Поморского строительного форума выступают: правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области, группа компаний «Уютный дом».Обучающий семинар «Основные технологии интернет-продвижения товаров и услуг» проведет генеральный директор ООО «Бизнес-Развитие», консультант в области стратегического менеджмента и маркетинга, к.э.н. Светлана Шадрина.«О высокой скорости изменения внешней среды сказано уже очень много. В борьбе за выживание и развитие на рынке и повышению конкурентоспособности необходимо применять комплекс маркетинговых инструментов. Интернет-продвижение среди них в современном строительном бизнесе занимает одно из лидирующих позиций и помогает решать не только тактические, но и стратегические задачи», - считает Светлана Шадрина.На семинаре участники Поморского строительного форума узнают об основных видах и инструментах интернет-продвижения, рыночных трендах продвижения товаров и услуг, а также разберут конкретные бизнес-кейсы.В результате участники семинара узнают:- как определить цели и задачи присутствия в интернете своей компании- какие инструменты интернет-маркетинга наиболее эффективны- виды и источники привлечения трафика- кто такие SMM-специалисты- как выбирать подходящие виды рекламы в сети.Еще одним обучающим мероприятием форума станет дискуссионная площадка «Взаимодействие партнеров» и тренинг «Техника переговоров», которые проведет вице-чемпион России по деловым переговорам Алексей Биорк.«За полтора час мероприятия участники форума получат обзорную экскурсию в переговоры, несколько инструментов подготовки к переговорному процессу и конкретных инструментов коммерческого торга. Я думаю, это будет полезно практически всем – т.к. переговоры, так или иначе, ведут все люди, и их результаты определяют их жизнь», - отметил Алексей Биорк.На мероприятии будут разобраны вопросы планирования бюджета переговоров и механизмы превращения слов в деньги, а также многие другие нюансы переговорного процесса.Для участников Поморского строительного форума тренинги и семинары – бесплатные. Для тех, кто захочет поучаствовать в конкретном мероприятии – стоимость 1500 рублей.Подробная информация и регистрация на форум по адресу: www.stroyforum29.ru Телефон для справок: 8-960-005-28-36; E-mail: mvk@krao29.ru Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 49

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