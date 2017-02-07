Архангельск: Новости компаний

Так, с 13:30 до 15:30 часов будут проходить параллельно обучающий семинар и тренинг по интернет-продвижению и технике переговоров.
Напомним, организаторами Поморского строительного форума выступают: правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области, группа компаний «Уютный дом».
Обучающий семинар «Основные технологии интернет-продвижения товаров и услуг» проведет генеральный директор ООО «Бизнес-Развитие», консультант в области стратегического менеджмента и маркетинга, к.э.н. Светлана Шадрина.
«О высокой скорости изменения внешней среды сказано уже очень много. В борьбе за выживание и развитие на рынке и повышению конкурентоспособности необходимо применять комплекс маркетинговых инструментов. Интернет-продвижение среди них в современном строительном бизнесе занимает одно из лидирующих позиций и помогает решать не только тактические, но и стратегические задачи», - считает Светлана Шадрина.
На семинаре участники Поморского строительного форума узнают об основных видах и инструментах интернет-продвижения, рыночных трендах продвижения товаров и услуг, а также разберут конкретные бизнес-кейсы.
В результате участники семинара узнают:
- как определить цели и задачи присутствия в интернете своей компании
- какие инструменты интернет-маркетинга наиболее эффективны
- виды и источники привлечения трафика
- кто такие SMM-специалисты
- как выбирать подходящие виды рекламы в сети.
Еще одним обучающим мероприятием форума станет дискуссионная площадка «Взаимодействие партнеров» и тренинг «Техника переговоров», которые проведет вице-чемпион России по деловым переговорам Алексей Биорк.
«За полтора час мероприятия участники форума получат обзорную экскурсию в переговоры, несколько инструментов подготовки к переговорному процессу и конкретных инструментов коммерческого торга. Я думаю, это будет полезно практически всем – т.к. переговоры, так или иначе, ведут все люди, и их результаты определяют их жизнь», - отметил Алексей Биорк.
На мероприятии будут разобраны вопросы планирования бюджета переговоров и механизмы превращения слов в деньги, а также многие другие нюансы переговорного процесса.
Для участников Поморского строительного форума тренинги и семинары – бесплатные. Для тех, кто захочет поучаствовать в конкретном мероприятии – стоимость 1500 рублей.
Подробная информация и регистрация на форум по адресу: www.stroyforum29.ru
Телефон для справок: 8-960-005-28-36; E-mail: mvk@krao29.ru
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