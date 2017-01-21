наверх
Новости Архангельска
21 января, суббота 17:08
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Услуги Росреестра полностью доступны в Поморье

Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны в Архангельской области и Ненецком автономном округе как и на всей территории Российской Федерации. 

Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои документы». За десять дней работы по новому законодательству Росреестр принял 1 144 352 запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. В нашем регионе принято в целом 16339 заявлений, из них более пяти тысяч заявлений поступило в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для проведения государственной регистрации прав на недвижимость.

Успешно испытана технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу в пяти субъектах Российской Федерации. Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. До 25 января 2017 года планируется обеспечить предоставление услуг Росреестра по экстерриториальному принципу в каждом регионе России.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи). До 23 января 2017 года на сайте ведомства будет открыт доступ к сервису по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн и сервису предварительной записи на прием документов.

Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым законом дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав – «курьерская доставка». Чтобы ей воспользоваться, необходимо в момент подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него место и время.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: 29rosreestr
просмотров: 51
дата: 21.01.17 | 14:03
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080