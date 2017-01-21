Архангельск: Новости компаний

Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны в Архангельской области и Ненецком автономном округе как и на всей территории Российской Федерации.



Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои документы». За десять дней работы по новому законодательству Росреестр принял 1 144 352 запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. В нашем регионе принято в целом 16339 заявлений, из них более пяти тысяч заявлений поступило в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для проведения государственной регистрации прав на недвижимость.



Успешно испытана технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу в пяти субъектах Российской Федерации. Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. До 25 января 2017 года планируется обеспечить предоставление услуг Росреестра по экстерриториальному принципу в каждом регионе России.



В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи). До 23 января 2017 года на сайте ведомства будет открыт доступ к сервису по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн и сервису предварительной записи на прием документов.



Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым законом дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав – «курьерская доставка». Чтобы ей воспользоваться, необходимо в момент подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него место и время.