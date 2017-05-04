Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Увеличилась доля электронных услуг Росреестра С 1 января 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО предоставляет сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сведения объединили в себе государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



За 1 квартал 2017 года специалистами филиала Кадастровой палаты подготовлено более 100 000 сведений ЕГРН, содержащихся уже в новом информационном ресурсе (в том числе обобщенных сведений о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, выданных более чем по одному регистрационному округу на территории РФ). Из них порядка 65 000 в электронном виде – через портал государственных услуг, единую систему межведомственного электронного взаимодействия, через сервис обработки обобщенных прав (СООП), что составило около 65% от общего числа обращений, поступивших от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также жителей других регионов РФ. Это говорит о значительном росте популярности бесконтактных технологий, предоставляемых ведомством.



Наиболее востребованной данная услуга Росреестра через единую систему электронного взаимодействия в 1 квартале 2017 года стала: у федеральной налоговой службы России с целью информирования налогоплательщиков о действующих налогах и сборах; у отделов судебных приставов в связи с осуществлением ими исполнительного производства; у отделов социальной защиты населения с целью признания граждан нуждающимися в приобретении жилья; у нотариусов в связи с совершением нотариальных действий.



Необходимо отметить, что электронные услуги Росреестра - часть общероссийской системы электронного Правительства. Популяризация бесконтактных технологий направлена на исключение взаимодействия чиновников и заявителя, тем самым существенно снижая коррупционные риски. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 19

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