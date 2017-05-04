Архангельск: Новости компаний

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Увеличилась доля электронных услуг Росреестра

С 1 января 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО предоставляет сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Сведения объединили в себе государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

За  1 квартал 2017 года специалистами  филиала Кадастровой палаты подготовлено более 100 000 сведений ЕГРН, содержащихся уже в новом информационном ресурсе (в том числе   обобщенных сведений о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, выданных более чем по одному регистрационному округу на  территории РФ). Из них  порядка 65 000 в электронном виде – через портал государственных услуг, единую систему межведомственного электронного взаимодействия, через сервис обработки обобщенных прав (СООП), что составило  около 65% от общего числа обращений, поступивших от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также жителей других регионов РФ. Это говорит о значительном росте популярности бесконтактных технологий, предоставляемых ведомством.

Наиболее востребованной данная услуга Росреестра через единую систему электронного взаимодействия в 1 квартале 2017 года стала: у федеральной налоговой службы России с целью информирования налогоплательщиков о действующих налогах и сборах; у отделов судебных приставов в связи с осуществлением ими исполнительного производства; у отделов социальной защиты населения с целью признания граждан нуждающимися в приобретении жилья; у нотариусов в связи с совершением нотариальных действий.

Необходимо отметить, что электронные услуги Росреестра - часть общероссийской системы электронного Правительства. Популяризация бесконтактных технологий  направлена на исключение взаимодействия чиновников и заявителя, тем самым существенно снижая коррупционные риски.
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 19
дата: 04.05.17 | 09:49
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