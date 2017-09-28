Увлекательное детектив-шоу прошло в Исакогорской библиотеке

Хороший детектив обладает такими качествами как: внимание, хорошая память, чувство времени, сообразительность, интуиция, логическое мышление, способность к перевоплощению. Чтобы определить сильнейшее детективное агентство, участников ждал ряд испытаний. Придумав названия своим агентствам («Поиск» и «Бейкер стрит»), ребята начали выполнять различные конкурсные задания.Командам надо было предложить свою версию преступления по имеющимся уликам. В задании «Слушается дело» ведущая, читая небольшие тексты, просила назвать героев и художественныепроизведения. В задании «Осторожно – розыск!» по поступившему сообщению, что из тюрьмы сбежала банда преступников, были названы приметы, по которым необходимо догадаться, кто это.Задание «Войди в образ» больше всех развеселило как участников, так и зрителей.Пока жюри подсчитывало баллы, ведущая Валентина Поздеева провела игру со зрителями на внимание «Повтори фразу».Победителем объявлено детективное агентство «Бейкер стрит», его агентам вручены Дипломы юного сыщика.Данное мероприятие направлено на активизацию правового поведения через активные формы конкурсных заданий, формирование навыков безопасного и ответственного поведения, развите коммуникативного взаимодействия участников.Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 45-09-55.