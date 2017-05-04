Архангельск: Новости компаний

Электронные услуги – это бесконтактное взаимодействие органов власти и населения, при котором получение определенного вида услуг осуществляется в электронном виде через сеть интернет.

В настоящее время портал Росреестра насчитывает порядка 30 электронных сервисов, позволяющих экономить время и средства для получения необходимой информации.

На официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы» функционирует публичная кадастровая карта (далее – ПКК), созданная в целях повышения качества и доступности оказания государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости и получения первичной информации об объекте недвижимости (далее – ЕГРН).

Сервис ПКК позволяет увидеть на карте границы объекта недвижимости и получить всю общедоступную информацию о нем. Для визуального просмотра месторасположения объекта недвижимости и оценки его привлекательности существует возможность подключения картографической основы.

Настройки видимости слоев ПКК позволяют при максимальном увеличении масштаба увидеть земельные участки и объекты капитального строительства, при минимальном – границы кадастрового деления Российской Федерации.

Ситуация, при которой объект недвижимости не отображается на ПКК, связана с тем, что сведения о координатах характерных точек границ объекта недвижимости отсутствуют в ЕГРН (установление границ на местности посредством определения координат не проводилось), либо содержат технические ошибки. Границы объектов недвижимости, координаты которых определены в системе координат, отличной от принятой для ведения ЕГРН, также не отображаются на ПКК.

Помимо того, что ПКК позволяет увидеть сведения об объекте недвижимости, на ней отображена информация об единицах кадастрового деления, о границах административно-территориального деления, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, а также реквизитах документов в соответствии с которыми они установлены или изменены.

Во вкладке «Услуги» окна информации об объекте существует возможность перейти на официальный сайт Росреестра для получения справочной информации об объекте недвижимости в online режиме.

Вся информация на ПКК доступна абсолютно бесплатно. Довольно актуальным является то, что у сервиса есть версия для мобильных устройств.

Следует отметить еще один сервис

«Узнать об ограничениях на земельный участок», размещенный на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра»

www

.kadastr.ru, информирующий об ограничениях использования земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Собственник или потенциальный покупатель объекта недвижимости не всегда знает о том, что земельный участок или его часть расположены в зоне с особыми условиями использования территории, что влечет за собой ряд ограничений по использованию такого участка. Ввиду того, что на сегодняшний день в ЕГРН содержатся сведения не обо всех существующих зонах с особыми условиями использования территорий, для снижения рисков попадания земельного участка в какую-либо зону и соблюдения особого режима его использования, следует изучить прилегающую к участку территорию на предмет выявления объектов, вокруг которых они могут быть установлены.

Владение информацией о наличии ограничений на земельном участке позволяет обезопасить жизнь и здоровье человека, защитить от негативного воздействия окружающую среду и объект, в отношении которого установлена зона, а также избежать административного наказания.

Чтобы получить внесенную в ЕГРН информацию об ограничениях достаточно в поисковую строку сервиса ввести кадастровый номер земельного участка или учетный номер зоны.

Следует понимать, что вся информация указанных сервисов носит справочный характер. Если возникает необходимость получения удостоверенной информации относительно объекта недвижимости и его владельца, следует обратиться в орган регистрации прав с запросом о предоставлении сведений.