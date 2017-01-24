Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В 2017 году «Архэнерго» инвестирует в развитие электросетей региона свыше 660 млн Министерство энергетики РФ 16 декабря 2016 года утвердило инвестпрограмму филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на текущий год. Планируется, что сетевая компания направит на развитие электросетей Архангельской области почти 663 млн рублей. Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, реализация которых запланирована на 2017-2021 годы, - реконструкция транзитной подстанции №1 в г. Архангельске в районе ул. Павла Усова с заменой двух трансформаторов мощностью 25 МВА на новые (по 40 МВА каждый). В 2017 году будет разработан проект, строительно-монтажные работы запланированы на 2019 год.



Реконструкция ждет и подстанцию №7 в левобережной части г. Архангельска. Здесь также будут заменены два силовых трансформатора. Значительное увеличение мощности позволит обеспечить технологическое присоединение к электросетям новых потребителей.



Проект по реконструкции распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров уже готов. Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2021 году. Энергетики реконструируют почти 10 км сетей в областном центре. В эти же сроки будет произведена реконструкция 23,5 км сетей в г. Северодвинске. Реализация проектов позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и ликвидировать загруженность электроподстанций. Благодаря перераспределению нагрузки Архангельск и Северодвинск будут открыты для подключения новых объектов.



Еще один проект - создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных. Энергетики установят 10 894 современных прибора учета для повышения энергоэффективности.



«Увеличение расходов на инвестиционные проекты связано, прежде всего, с проведением в Архангельске международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Для надежного энергоснабжения площадок мероприятия требуется усиление основной сети и установка дополнительных дизель-генераторных установок. Кроме того, дополнительные средства предусмотрены для установки большого количества приборов учёта», - пояснил заместитель директора по инвестиционной деятельности «Архэнерго» Рашид Рикамов. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 9

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть