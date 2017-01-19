Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В 2017 году «Архэнерго» увеличит финансирование ремонтной программы В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») направит на ремонтную программу 350,4 млн рублей. Это на 32,4 млн рублей больше, чем в прошлом году. Главная цель проведения периодических ремонтов - повышение надежности и эффективности работы электросетевого хозяйства Архангельской области. Энергетики планируют произвести комплексный ремонт 1082 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, отремонтировать 34 км кабельных линий, заменить 6049 опор и 233 км провода.



Для бесперебойной работы центров питания будут отремонтированы 186 подстанционных выключателей, 142 трансформаторные подстанции, 56 трансформаторов 1-2 габарита. Специалисты заменят 509 опорно-стержневых изоляторов, 8 трансформаторных вводов. От работы этих системообразующих элементов электросетевой инфраструктуры зависит надежное электроснабжение потребителей, в том числе социально значимых объектов и промышленных предприятий в районах области.



Повышению надежности сетей способствует и расчистка трасс воздушных линий от угрожающих деревьев древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ЛЭП, которая на этот год запланирована в объеме 1974,4 га. На расчищенных трассах исключено падение деревьев на провода и обрыв линий сломанными ветками из-за ветра, обильного снегоналипания и других неблагоприятных погодных явлений.



До 80% работ энергетики планируют выполнить собственными силами без привлечения подрядных организаций, что позволит сэкономить средства для текущей эксплуатации электросетевого оборудования. На сегодняшний день подрядчики привлекаются в основном к расчистке трасс ЛЭП, обследованию энергообъектов, диагностике оборудования, а также работам по ремонту зданий и сооружений. Традиционно основная часть ремонтов будет производиться во II-III кварталах года. Выполнение мероприятий ремонтной программы позволяет своевременно подготовить электросети региона к осенне-зимнему периоду. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 78

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