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В Архангельске и Северодвинске «Аквилон Инвест» провел «Праздник кирпича»

сегодня 13:55
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В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. метров – всего около новых 2500 квартир.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Познакомиться с ходом работ на объектах смогли участники очередной экскурсии по новостройкам, которую холдинг организовал в минувшую субботу. Несмотря на сильный дождь, около 80 горожан не испугавшись «сюрпризов» северной погоды посетили несколько строительных площадок: ЖК «Аврора» в Соломбале, ЖК «Зеленый квартал на ул. Вологодская, ЖК «Империал» на ул. Воскресенская, а также осмотрели ЖК «Aльфа» и «Омега Хаус», являющиеся составной частью проекта комплексной застройки новой набережной Северной Двины.
 
- В первую очередь, это возможность своими руками пощупать, посмотреть, как идет строительство, как это выглядит вживую изнутри. Понравилось качество внутренней предчистовой отделки, - говорит архангелогородец Александр Кулаков.
 
- Экскурсия довольно интересная, ведь сегодня я побывал на нескольких готовых объектах «Аквилон Инвеста. Я по образованию строитель, поэтому для меня это больше профессиональный интерес. В такой экскурсии я участвую впервые, и хочу отметить, что это довольно занимательный опыт. А попробовать себя в качестве каменщика и заложить кирпич в стену – это вообще замечательно, - рассказал участник экскурсии Константин Репняков.
 
Архангелогородцы смогли оценить планировки квартир, выполненные с использованием концепции «Разумные метры», а также качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по проекту «Двор без машин».
 
- Холдингом впервые в Архангельске внедрены передовые европейские принципы формирования внутреннего пространства квартир, которые получили название «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что на этапе проектирования учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональным, чем стандартные.  В них нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты».  На каждой стадии строительства мы следим, чтобы все было на 100% идеально, потому, что любая квартира, купленная в нашем холдинге, должна быть квартирой мечты, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
 
Участников экскурсии в этот раз ждал сюрприз: все желающие смогли оставить автограф на своем именном кирпиче и заложить его в кладку стены строящегося жилого комплекса «Грин Парк». В основу проекта дома впервые в Архангельске положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Проекту присвоен «Высокий» класс энергоэффективности.

Как в планировочных решениях, так и в благоустройстве территории использованы передовые достижений в эргономике и экологии, технологии экономии природных ресурсов.

- Нам понравилось оформление фасадов и проект благоустройства дворовой территории, особенно детские площадки. Мы многодетная семья у нас трое детей. Нас устраивает, что будет где с детьми гулять. В подъездах все красиво, квартиры большие, удобные, - отметила архангелогородка Екатерина Гончарова.

- Самое главное  - это репутация. «Аквилон Инвест» себя уже зарекомендовал не только в Архангельске, но и в Санкт-Петербурге, - говорит супруг Екатерины, Роман Гончаров.
 
Кирпичи с автографами участников экскурсии, и возможно – будущих счастливых обладателей квартир в новом доме легли в кладку уже второго этажа ЖК «Грин Парк». Всем, кто попробовал себя в роли каменщика подробно рассказали об особенностях данного жилого комплекса, акциях и скидках при покупке квартир.
 
- Когда появилась такая возможность - заложить в новый дом кирпич со своим именем, я конечно, захотела это сделать. Это классное ощущение, что ты приложил руку к чему-то значимому. Жаль, что погода сегодня подвела, но экскурсия всё отличная, - поделилась впечатлениями участница экскурсии Кристина Фёдорова.
 
- Мы не пожалели, что рискнули и приняли участие в экскурсии. Просто замечательное и познавательное мероприятие, - поделился архангелогородец Гинтарас Шлекта.
 
Следующая экскурсия по объектам холдинга запланирована в октябре. Сейчас в Архангельске «Аквилон Инвест» ведет разработку проектов еще 5 новых жилых комплексов. А это значит, у горожан появятся новые возможности приобрести качественное и комфортабельное жилье у надежного застройщика.
Автор: akviloninvest
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В Архангельске и Северодвинске «Аквилон Инвест» провел «Праздник кирпича»
В Архангельске и Северодвинске «Аквилон Инвест» провел «Праздник кирпича»
В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. метров – всего около новых 2500 квартир.
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