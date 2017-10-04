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В Архангельске обсудили новые технологии в строительстве и ЖКХ

сегодня 09:27
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В столице Поморья на базе Архангельской торгово-промышленной палаты при участии Уральской ТПП состоялся семинар «Новые технологии в строительстве и ЖКХ: экономические и практические аспекты».
 
 
 
 
 
 
 
 
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Участие в семинаре приняли представители 20 профильных ведомств, проектных организаций, строительных компаний, застройщики, УК и ТСЖ, оптовые поставщики строительных материалов.
 
Открыл семинар Президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.
 
«Налаживание экономических связей с предприятиями – одна из первостепенных задач Архангельской торгово-промышленной палаты. Сегодня в рамках Бизнес-школы при Архангельской ТПП при участии Уральской торгово-промышленной палаты мы организовали семинар для строительных компаний. Я уверен, что
семинар поспособствует обмену опытом, поиску новых партнеров», - сказал в приветственном слове Василий Юрьевич.
 
Модератором семинара выступила начальник отдела выставок и рекламы Уральской ТПП Оксана Дутова.
 
«Коллеги, позвольте поприветствовать Вас от имени Уральской торгово-промышленной палаты. Мы проводим серию таких мероприятий уже второй год. НО «Хризотиловая ассоциация» - из старейших членов Уральской ТПП. Это уникальная организация, которая объединяет порядка 40 предприятий, которые они производят хризотилцементные материалы. Успешный опыт презентации НО «Хризотиловая ассоциация» уже отмечен в Татарстане, где лично НО «Хризотиловая ассоциация»  заинтересовался Президент Татарстана. Наша главная цель предложить продукт с низкими затратами и высоким качеством», - обратилась к участникам Оксана Дутова.
 
Технический руководитель НО «Хризотиловая ассоциация» Владимир Углев выступил с презентацией Концепции применения хризотилцементных материалов в сфере ЖКХ, рассказал о новых сферах применения хризотилцементных материалов в малоэтажном строительстве, в реализации программ доступного жилья, а также при капитальном ремонте многоквартирных домов.
 
Хризотил-асбест – волокнистый минерал, широко используемый в строительстве и различных направлениях промышленности. Благодаря уникальным физико-химическим свойствам, минерал не подвержен воздействию температур и агрессивных сред. Хризотил-асбест пользуется популярностью в России и других странах. На основе минерала производится более 3 тысяч различных наименований продукции.
 
Продолжили семинар B2B-переговоры, а затем круглый стол, в рамках которого участники обсудили важность межрегионального общения и обмена опытом.
Автор: Ксюша Д.
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