В Архангельске обсудили новые технологии в строительстве и ЖКХ

Участие в семинаре приняли представители 20 профильных ведомств, проектных организаций, строительных компаний, застройщики, УК и ТСЖ, оптовые поставщики строительных материалов.Открыл семинар«Налаживание экономических связей с предприятиями – одна из первостепенных задач Архангельской торгово-промышленной палаты. Сегодня в рамках Бизнес-школы при Архангельской ТПП при участии Уральской торгово-промышленной палаты мы организовали семинар для строительных компаний. Я уверен, чтосеминар поспособствует обмену опытом, поиску новых партнеров», - сказал в приветственном слове Василий Юрьевич.Модератором семинара выступила«Коллеги, позвольте поприветствовать Вас от имени Уральской торгово-промышленной палаты. Мы проводим серию таких мероприятий уже второй год. НО «Хризотиловая ассоциация» - из старейших членов Уральской ТПП. Это уникальная организация, которая объединяет порядка 40 предприятий, которые они производят хризотилцементные материалы. Успешный опыт презентации НО «Хризотиловая ассоциация» уже отмечен в Татарстане, где лично НО «Хризотиловая ассоциация» заинтересовался Президент Татарстана. Наша главная цель предложить продукт с низкими затратами и высоким качеством», - обратилась к участникам Оксана Дутова.выступил с презентацией Концепции применения хризотилцементных материалов в сфере ЖКХ, рассказал о новых сферах применения хризотилцементных материалов в малоэтажном строительстве, в реализации программ доступного жилья, а также при капитальном ремонте многоквартирных домов.Хризотил-асбест – волокнистый минерал, широко используемый в строительстве и различных направлениях промышленности. Благодаря уникальным физико-химическим свойствам, минерал не подвержен воздействию температур и агрессивных сред. Хризотил-асбест пользуется популярностью в России и других странах. На основе минерала производится более 3 тысяч различных наименований продукции.Продолжили семинар B2B-переговоры, а затем круглый стол, в рамках которого участники обсудили важность межрегионального общения и обмена опытом.