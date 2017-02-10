Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Архангельске открыли первое почтовое мини-отделение 8 февраля в Архангельске в торговом центре «Сафари» состоялось открытие первого почтового мини-отделения. В торжественном мероприятии приняли участие министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, заместитель главы муниципального образования «Город Архангельск» - руководитель аппарата Николай Евмёнов и директор Архангельского филиала Почты России Григорий Бедрин.



Отделение формата мини – это универсальное почтовое отделение с определённым удобным набором услуг. Ему присвоен индекс 163024, график работы - ежедневно, без выходных. Наиболее востребованными услугами клиентов являются пересылка письменной корреспонденции, «отправлений 1 класса» и экспресс-отправлений, прием платежей, подписка на издания. Кроме того, в ассортименте почтового отделения лотерейные билеты, марки, открытки, конверты и карты экспресс-оплаты.



По словам директора УФПС Архангельской области Григория Бедрина, это уникальный формат: «Концепция нового мини-отделения: быстро, просто, удобно! Порядка 38 тысяч жителей округа получат доступ к почтовым услугам».



Добавим, что новый почтовый мини-офис соответствует современным техническим требованиям и выполнен в корпоративном стиле Почты России на основе оригинальных дизайнерских решений в соответствующей цветовой гамме с использованием современных технологий и материалов.



Новое почтовое отделение расположено по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, 52, 1-й этаж.



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