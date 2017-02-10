Архангельск: Новости компаний

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В Архангельске открыли первое почтовое мини-отделение

8 февраля в Архангельске в торговом центре «Сафари» состоялось открытие первого почтового мини-отделения.
В торжественном мероприятии приняли участие министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, заместитель главы муниципального образования «Город Архангельск» - руководитель аппарата Николай Евмёнов и директор Архангельского филиала Почты России Григорий Бедрин.

Отделение формата мини – это универсальное почтовое отделение с определённым удобным набором услуг. Ему присвоен индекс 163024, график работы - ежедневно, без выходных. Наиболее востребованными услугами клиентов являются пересылка письменной корреспонденции, «отправлений 1 класса» и экспресс-отправлений, прием платежей, подписка на издания. Кроме того, в ассортименте почтового отделения лотерейные билеты, марки, открытки, конверты и карты экспресс-оплаты. 

По словам директора УФПС Архангельской области Григория Бедрина, это уникальный формат: «Концепция нового мини-отделения: быстро, просто, удобно! Порядка 38 тысяч жителей округа получат доступ к почтовым услугам».

Добавим, что новый почтовый мини-офис соответствует современным техническим требованиям и выполнен в корпоративном стиле Почты России на основе оригинальных дизайнерских решений в соответствующей цветовой гамме с использованием современных технологий и материалов.

Новое почтовое отделение расположено по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, 52, 1-й этаж.

График работы: понедельник – пятница (с 10:00 до 21:00, перерыв с 12-30 до 13-00, с 16-30 до 17-00). Суббота: с 10:00 до 20:00 (перерыв с 13-30 до 14-30), воскресенье: с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13-30 до 14-30).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: postarh
просмотров: 56
дата: 10.02.17 | 10:29
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