В Архангельске продолжается сезон однодневных военно-патриотических сборов

10 сентября участие в них приняли сразу три коллектива - это 7 "Б" и 7 "В" 43-ей школы, сборная команда 59-ой школы.

Ребята занимались стрельбой, изучением автомата Калашникова, преодолевали навесные препятствия, постигали основы общения по радиостанциям и многое-многое другое.Эмоциями делится родитель из 7 "В" класса 43-ей школы Олеся Никитина: "Сегодня в такой прекрасный солнечный день у нашего класса состоялся поход. Это было здорово! Спасибо за организацию и просто за хорошее настроение!" Положительных эмоций много и у детей!