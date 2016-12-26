Архангельск: Новости компаний

Конкурс направлен на стимулирование развития доступного детского спорта, пропаганду здорового образа жизни.
Конкурс продлится до 20 января 2017 года. По итогам Конкурса членами жюри будут определены 3 (три) призовых места в возрастных категориях: дети до 8 лет, от 9 до 12 лет и 13-16 лет.
Дополнительный приз «Зрительской симпатии» будет определен по итогам интернет-голосования пользователей в социальной сети
«В Контакте».
Награждение победителей Конкурса состоится 22 января 2016 года в Первом социальном клубе настольного тенниса «ТОПС на Гагарина».
Организаторы обещают всем участникам
Конкурса на подведении итогов хорошее настроение и отличные призы!