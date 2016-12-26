Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Архангельске проходит конкурс детских рисунков «Спорт – это здорово!» Федерация доступного спорта в Архангельской области, благотворительный Фонд «Поморье без наркотиков» и социальный клуб настольного тенниса «ТОПС» проводится в Архангельске конкурс детских рисунков и плакатов на тему «Спорт – это здорово!».



Конкурс продлится до 20 января 2017 года. По итогам Конкурса членами жюри будут определены 3 (три) призовых места в возрастных категориях: дети до 8 лет, от 9 до 12 лет и 13-16 лет.



Дополнительный приз «Зрительской симпатии» будет определен по итогам интернет-голосования пользователей в социальной сети



Награждение победителей Конкурса состоится 22 января 2016 года в Первом социальном клубе настольного тенниса «ТОПС на Гагарина».



Организаторы обещают всем участникам



Конкурс направлен на стимулирование развития доступного детского спорта, пропаганду здорового образа жизни.Конкурс продлится до 20 января 2017 года. По итогам Конкурса членами жюри будут определены 3 (три) призовых места в возрастных категориях: дети до 8 лет, от 9 до 12 лет и 13-16 лет.Дополнительный приз «Зрительской симпатии» будет определен по итогам интернет-голосования пользователей в социальной сети «В Контакте».Награждение победителей Конкурса состоится 22 января 2016 года в Первом социальном клубе настольного тенниса «ТОПС на Гагарина».Организаторы обещают всем участникам Конкурса на подведении итогов хорошее настроение и отличные призы! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: narc.net просмотров: 10

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