Архангельск: Новости компаний

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В Архангельске проходит конкурс детских рисунков «Спорт – это здорово!»

Федерация доступного спорта в Архангельской области, благотворительный Фонд «Поморье без наркотиков» и социальный клуб настольного тенниса «ТОПС» проводится в Архангельске конкурс детских рисунков и плакатов на тему «Спорт – это здорово!».
Конкурс направлен на стимулирование развития доступного детского спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Конкурс продлится до 20 января 2017 года. По итогам Конкурса членами жюри будут определены 3 (три) призовых места в возрастных категориях: дети до 8 лет, от 9 до 12 лет и 13-16 лет. 

Дополнительный приз «Зрительской симпатии» будет определен по итогам интернет-голосования пользователей в социальной сети «В Контакте»

Награждение победителей Конкурса состоится 22 января 2016 года в Первом социальном клубе настольного тенниса «ТОПС на Гагарина». 

Организаторы обещают всем участникам Конкурса на подведении итогов хорошее настроение и отличные призы!

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автор: narc.net
просмотров: 10
дата: 26.12.16 | 17:51
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