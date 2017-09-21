В Архангельске пройдет ежегодный форум «Молодежь в действии»
вчера 22:36
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Продолжается прием заявок на участие в XI ежегодном городском форуме социально-активной молодёжи Архангельска. Прием заявок продлится до 2 октября 2017 года.
В 2017 году событие состоится 1-3 декабря. Программа форума будет сформирована совместно с участниками добровольческих отрядов и будет насыщена образовательными программами, посвященными развитию коммуникативных навыков, навыков по постановке и достижению целей, компетенций владения иностранными языками. Каждый день форума будет завершаться ярким творческим событием.
Традиционно целью форума является формирование и развитие у молодых людей навыков организации и проведения социально-значимых мероприятий.
Для участия необходимо направить заявку на e-mail: tkachevaaa@arhcity.ru.