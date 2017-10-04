В Архангельске пройдет мастер-класс «Тубус - шкатулки»

Талантливые умельцы в Японии и Китае еще две тысячи лет назад изготавливали деревянные коробочки различной формы и величины, украшали их смолой ценного специального дерева. Стараясь сделать шкатулку необыкновенно красивой, мастера создавали всё новые и новые технологии отделки.



В Древней Руси маленький сундучок или ларец имелся в каждом доме. В основном там хранились памятные мелочи, любовная переписка, драгоценности. Считается, что произошли шкатулки от дамских сундуков, распространенных в средневековье. В таких сундуках хранилась парадная одежда, ценная посуда, и, конечно же, драгоценности. Со временем для одежды появились специальные шкафы, а украшения так и остались храниться в сундуках, только их размер уменьшился. Так появились шкатулки.



Приглашаем Вас на мастер - класс «Декор тубус - шкатулки». Такая оригинальная, круглая шкатулка отлично подойдет для хранения разных мелочей, как детских, так и взрослых.



Ждем Вас 8 октября 2017 года в 15.00.

Запись по телефонам 28-69-40, 8-911 -670-53-53.

Занятия проходят в Центре поддержки молодой семьи по адресу:

пр. Ломоносова, дом 269, (центральный вход, 2 этаж, правое крыло).