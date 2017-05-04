Архангельск: Новости компаний

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В Архангельске пройдет уникальный проект для девушек и женщин «Тайны Женственности»

6 мая в Архангельске на базе Научной библиотеки имени Овсянкина пройдет уникальный проект для девушек и женщин «Тайны Женственности», который объединил лучших профессионалов по актуальным темам.
Данный проект объединил лучших профессионалов города в области взаимоотношений и самопознания, творческих деятелей и специалистов в индустрии красоты.

В рамках проекта пройдет 17 тренингов и мастер-классов направленных на различные сферы жизни современной женщины.

Будут представлены такие темы как, искусство маленьких шагов, путь к себе, эмоции и наше тело, где взять время и деньги на заботу о себе и многие другие.

Данное мероприятие поможет познать технологии быстрого и успешного приспособления к меняющимся условиям жизни, получить заряд мотивирующей энергии для непрерывной самореализации.

Если ты хочешь добиваться своих целей легко и по-женски, при этом сохраняя внутреннюю гармонию, то скорее регистрируйся на проект «Тайны женственности».

Организатором данного мероприятия является Российский Союз Молодежи Архангельской области.

Подробную информацию о проекте можно узнать по телефону 89522559326, контактное лицо – Добровольская Лия и в группе проекта https://vk.com/tainy_zhen29
Архангельск, 6 мая, пр. Ломоносова д.4, с 10:00 до 18:30
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автор: lie4ka
просмотров: 23
дата: 04.05.17 | 18:53
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