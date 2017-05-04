Архангельск: Новости компаний

6 мая в Архангельске на базе Научной библиотеки имени Овсянкина пройдет уникальный проект для девушек и женщин «Тайны Женственности», который объединил лучших профессионалов по актуальным темам.

Данный проект объединил лучших профессионалов города в области взаимоотношений и самопознания, творческих деятелей и специалистов в индустрии красоты.



В рамках проекта пройдет 17 тренингов и мастер-классов направленных на различные сферы жизни современной женщины.



Будут представлены такие темы как, искусство маленьких шагов, путь к себе, эмоции и наше тело, где взять время и деньги на заботу о себе и многие другие.



Данное мероприятие поможет познать технологии быстрого и успешного приспособления к меняющимся условиям жизни, получить заряд мотивирующей энергии для непрерывной самореализации.



Если ты хочешь добиваться своих целей легко и по-женски, при этом сохраняя внутреннюю гармонию, то скорее регистрируйся на проект «Тайны женственности».



Организатором данного мероприятия является Российский Союз Молодежи Архангельской области.



Подробную информацию о проекте можно узнать по телефону 89522559326, контактное лицо – Добровольская Лия и в группе проекта https://vk.com/tainy_zhen29

Архангельск, 6 мая, пр. Ломоносова д.4, с 10:00 до 18:30