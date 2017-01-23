Архангельск: Новости компаний

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В Архангельске прошел детский конкурс кулинарного мастерства

В рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям" торговой сети "Дисма" провела "Кулинарный поединок" среди воспитанников детских социальных учреждений. Призы и подарки ждали всех участников конкурса.
22 января 28 детей, воспитанников детских социальных учреждений Архангельска, стали участниками занимательного, интересного и очень вкусного конкурса "Кулинарный поединок" под солнечным названием "Оранжевое настроение".

Три команды юных кулинаров боролись за победу в конкурсе, но что самое главное, в данном поединке проигравших нет, три команды и три призовых места. Радость от общения, возможность проявить свои способности в кулинарии, командный дух , праздничное настроение и поддержка самого Деда Мороза, все это способствовало замечательным итоговым результатам.

Победители определялись по сумме баллов. Первое место , набрав равное количество баллов (104) разделили юные кулинары Детского дома №1 и Центра по охране прав детства, второе место у воспитанников Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних.

Перед приготовлением сладких блюд из фруктов, ребята выполняли три задания: кроссворд по теме кулинарии, занимательный ребус и в течение 5 минут ребята должны были вспомнить и написать полный состав ингредиентов любимого всеми салата оливье. И только после письменных заданий дети приступили к приготовлению фруктовых блюд и десертов.

Всем командам были предоставлены одинаковые наборы продуктов: фрукты, вареная сгущенка, йогурт, творожные сырки и мороженое. Маленькие поварята должны были приготовить три обязательных блюда: фруктовый салат, фруктовый натюрморт и фруктовый десерт. Нужно отметить, что все справились и показали очень хорошие навыки работы в команде по приготовлению блюд. Получилось вкусно, красиво, креативно и главное - много! После презентации своих кулинарных шедевров с удовольствием съели всё приготовленное, хватило и судьям, и педагогам.

Конкурс "Кулинарный поединок" организован и проведен в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям", призы и продукты предоставлены ТС "Дисма". При поддержке депутата Государственной Думы - Юркова Дмитрия. Место проведения Подворье Свято-Артемиево-Веркольского монастыря, с благословения о. Феодосия в "Гостевом доме" Подворья проводится много социально значимых мероприятий, дети, которые воспитываются без попечения родителей полюбили этот гостеприимный дом. А активистки Женсовета округа Варавино-Фактория стали этим ребятам добрыми, старшими друзьями. Каждую команду маленьких кулинаров курировали милые и добрые активистки Женсовета, они же выступили в качестве судей, но судили лояльно и справедливо.

Всем участникам конкурса сказочный Дед Мороз подарил грамоты участника и сладкие подарки от ТС "Дисма". Команды победители получили развивающие игры, наборы кухонных принадлежностей и дипломы победителей.

Организаторы уверены, что данные мероприятия научат детей взаимовыручке и работе в команде, научат элементарным навыкам домоводства, что будет способствовать социализации, подготовит воспитанников детских социальных учреждений к дальнейшей самостоятельной жизни. Участники надеятся, что вкусные и веселые конкурсы станут традиционными.
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автор: Светлана Р.
просмотров: 39
дата: 23.01.17 | 10:21
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