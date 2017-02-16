Архангельск: Новости компаний все фото (8)

фото, видео с места события В Архангельске прошли малые краеведческие чтения В областной детской библиотеке имени А. П. Гайдара 9 февраля прошли Малые краеведческие чтения «Север – ворота в Арктику», посвященные 80-летию Архангельской области. Мероприятие состоялось в рамках реализации договора о сотрудничестве ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», ГБОУ «Дворец детского и юношеского творчества» и ГБОУ «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара».



Как рассказывает педагог Дворца Надежда Ивановна Девяткова, чтения проводились уже четвертый раз, и в них приняли участие одиннадцать обучающихся ГБОУ «ДДЮТ» (объединений: клуб любителей истории Архангельска (КЛИА) и «Юный зоолог»). Это ребята 7-11 лет, которые подготовили проектно-исследовательские работы различной тематики.



Четыре проекта посвящены животным Арктики: Диана Лазарева представила работу «Белый медведь – хозяин русской Арктики», Илья Миронов рассказал о моржах, с темой «Белый гусь - перелетный житель Арктики» выступили Милана Постоева и Екатерина Ходокова, с исследованием «Касатка в Арктике: условия жизни, перспективы» познакомила Ульяна Новиченко. Никита Зубов обратился к очень серьезной теме, обозначив свои исследования так: «Арктика в опасности», за что получил диплом «За актуальность и яркое наглядное представление экологических проблем Арктики». Впрочем, дипломы получили все участники чтений, поскольку по решению жюри все работы по-своему интересны и актуальны.



Малые краеведческие чтения проводятся с целью приобщения младших школьников к изучению историко-культурного и природного наследия Архангельского края. Под руководством педагогов ребята постигают азы исследовательской деятельности, развивая, таким образом, творческие и интеллектуальные способности. Очень полезен и опыт публичных выступлений, который они нарабатывают, защищая свои проекты. Поздравляем педагогов и юных исследователей с успешным результатом их деятельности, пожелаем осуществления новых проектов!



Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: gbjyth просмотров: 32

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 8 | закрыть