Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Архангельске состоялся семинар «Как развивать наставничество в России» Презентация программы наставничества, которую курирует некоммерческая организация «Рыбаков Фонд», прошла в Архангельске 30 января и собрала более 60 участников.



Все методические ресурсы будут предоставлены участникам координаторами программы, также для них пройдут бесплатные обучающие семинары.



Наставничество подростков – эффективный инструмент воспитания и поддержки, который помогает наладить отношения подростка с окружающим миром через помощь взрослого наставника.



Особенно важно это для тех подростков, которые находятся в группе риска: не имеют родительской поддержки (по разным причинам), и нуждаются в человеке, который поможет им освоиться во взрослом мире, найти разные способы приложения склонностей и талантов, в общем, станет подростку не только учителем, но и другом.



Согласно практическому опыту, наличие хорошего наставника резко повышает вероятность того, что подросток поступит в вуз, сформирует лидерские качества, примет участие в волонтёрских программах и не пострадает от деструктивных моделей поведения.



Представляют программу национальный ресурсный центр наставничества

Педагоги, познакомившиеся с программой, могут присоединится к обучающим семинарам и стать частью программы «Ментори».Все методические ресурсы будут предоставлены участникам координаторами программы, также для них пройдут бесплатные обучающие семинары.Наставничество подростков – эффективный инструмент воспитания и поддержки, который помогает наладить отношения подростка с окружающим миром через помощь взрослого наставника.Особенно важно это для тех подростков, которые находятся в группе риска: не имеют родительской поддержки (по разным причинам), и нуждаются в человеке, который поможет им освоиться во взрослом мире, найти разные способы приложения склонностей и талантов, в общем, станет подростку не только учителем, но и другом.Согласно практическому опыту, наличие хорошего наставника резко повышает вероятность того, что подросток поступит в вуз, сформирует лидерские качества, примет участие в волонтёрских программах и не пострадает от деструктивных моделей поведения.Представляют программу национальный ресурсный центр наставничества «Ментори» и Архангельский центр социальных технологий «Гарант». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Анастасия Ч. просмотров: 42

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