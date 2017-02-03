Архангельск: Новости компаний

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В Архангельске состоялся семинар «Как развивать наставничество в России»

Презентация программы наставничества, которую курирует некоммерческая организация «Рыбаков Фонд», прошла в Архангельске 30 января и собрала более 60 участников.
Педагоги, познакомившиеся с программой, могут присоединится к обучающим семинарам и стать частью программы «Ментори».

Все методические ресурсы будут предоставлены участникам координаторами программы, также для них пройдут бесплатные обучающие семинары.

Наставничество подростков – эффективный инструмент воспитания и поддержки, который помогает наладить отношения подростка с окружающим миром через помощь взрослого наставника.

Особенно важно это для тех подростков, которые находятся в группе риска: не имеют родительской поддержки (по разным причинам), и нуждаются в человеке, который поможет им освоиться во взрослом мире, найти разные способы приложения склонностей и талантов, в общем, станет подростку не только учителем, но и другом.

Согласно практическому опыту, наличие хорошего наставника резко повышает вероятность того, что подросток поступит в вуз, сформирует лидерские качества, примет участие в волонтёрских программах и не пострадает от деструктивных моделей поведения.

Представляют программу национальный ресурсный центр наставничества «Ментори» и Архангельский центр социальных технологий «Гарант».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Анастасия Ч.
просмотров: 42
дата: 03.02.17 | 23:45
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