В Архангельске стартовал XIII фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!»
сегодня 22:56
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В Архангельске в тринадцатый раз открыли городской фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!». В этом году он посвящён 80-летию Архангельской области.
Все мероприятия фестиваля объединены темой «Моя Родина». В нем принимают участие команды от 11 ссузов Архангельской области.
– Мы поддерживаем это мероприятие в рамках программы «Молодёжь Архангельской области», – рассказал начальник областного управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. – Здесь представлены самые разные направления: музыкальное, вокальное, хореографическое.
По итогам первого конкурсного испытания «Приветствие» места расположились следующим образом:
1. «Тимур и его команда» (ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж») - 137 баллов
2. «CtrlV» (Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ имени профессора М.А. Бонч-Бруевича) - 136 баллов
2. «Не команда» (ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж») - 136 баллов
2. «Музкот» (ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж») - 136 баллов
3. «Кот в мешке» (ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум») - 132 балла
3. «ОДМОН (Отряд девочек мальчиков особого назначения)» (ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики») - 132 балла
Впереди участников ждут конкурс видеоработ «Студенческая жизнь – это…», фотокросс «Родная земля», конкурс художественного слова и театрально-эстрадных миниатюр, хореографический, вокальный и спортивно-творческий конкурсы. Подведение итогов фестиваля состоится в Татьянин день 25 января 2018 года.
У тебя есть уникальный шанс показать свои таланты, получить объективную оценку жюри, повысить своё мастерство. Море драйва и отличное настроение гарантировано!
Подробности -
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