Архангельск: Новости компаний

В рамках первого муниципального этапа, который проходит с 24 апреля по 1 июня, ребята представляют свои добровольческие проекты и презентуют лучшие школьные практики. Участники конкурса будут оцениваться в следующих номинациях:
«Юный волонтёр Победы»;
«Социальное волонтёрство»;
«Событийное волонтёрство»;
«Культурно-просветительское волонтёрство»;
«Юный эко-волонтёр»;
«Лучший школьный волонтёрский отряд».
Конкурс в номинации «Юный доброволец – 2017» направлен на выявление и поощрение наиболее активных добровольцев среди обучающихся образовательных организаций и пройдёт в 4 этапа. Финальный этап конкурса состоится 5 декабря 2017 года на ежегодном Слёте юных добровольцев в рамках Всероссийского форума «Доброволец России- 2017».
Отметим, Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2017» является ключевым событием в сфере добровольчества и направлен на формирование культуры волонтёрства в России и развитие основных направлений: социального, медицинского, событийного, культурно-просветительского, корпоративного, волонтёрства Победы, волонтёрства в чрезвычайных ситуациях.
Организаторами конкурса выступили общероссийская общественно государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» при участии Федерального агентства по делам молодёжи, федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражанского и патриотического воспитания детей и молодёжи», Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики», Ассоциации волонтёрских центров, а также региональные органы исполнительной власти в сфере образования.