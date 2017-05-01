Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Архангельске стартовал конкурсный отбор «Юных добровольцев России» Во всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2017» примут участие школьники по всей стране от 8 до 17 лет, среди которых волонтёры, представители добровольческих отрядов и инициативных групп. В рамках первого муниципального этапа, который проходит с 24 апреля по 1 июня, ребята представляют свои добровольческие проекты и презентуют лучшие школьные практики. Участники конкурса будут оцениваться в следующих номинациях:



«Юный волонтёр Победы»;

«Социальное волонтёрство»;

«Событийное волонтёрство»;

«Культурно-просветительское волонтёрство»;

«Юный эко-волонтёр»;

«Лучший школьный волонтёрский отряд».



Конкурс в номинации «Юный доброволец – 2017» направлен на выявление и поощрение наиболее активных добровольцев среди обучающихся образовательных организаций и пройдёт в 4 этапа. Финальный этап конкурса состоится 5 декабря 2017 года на ежегодном Слёте юных добровольцев в рамках Всероссийского форума «Доброволец России- 2017».



Отметим, Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2017» является ключевым событием в сфере добровольчества и направлен на формирование культуры волонтёрства в России и развитие основных направлений: социального, медицинского, событийного, культурно-просветительского, корпоративного, волонтёрства Победы, волонтёрства в чрезвычайных ситуациях.



Организаторами конкурса выступили общероссийская общественно государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» при участии Федерального агентства по делам молодёжи, федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражанского и патриотического воспитания детей и молодёжи», Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики», Ассоциации волонтёрских центров, а также региональные органы исполнительной власти в сфере образования.

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