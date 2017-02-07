Архангельск: Новости компаний

Участниками конкурса станут работодатели, зарегистрированные в отделении Фонда и уплачивающие страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
Победители будут определены в пяти номинациях: «Лучший страхователь с численностью сотрудников свыше 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 100 до 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью до 100 человек», «Лучший страхователь-индивидуальный предприниматель» и «Лучший страхователь бюджетной сферы».
Основные критерии, которые будет учитывать конкурсная комиссия, - это полнота и своевременность уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию, своевременное представление отчетности, в том числе в электронном виде, отсутствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, участие в финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и др.
С полным перечнем критериев и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте отделения Фонда www.r29.fss.ru
в разделе «Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов».
Подведение итогов конкурса планируется завершить 15 марта 2017 года.