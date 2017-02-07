Архангельск: Новости компаний

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В Архангельске выберут лучшего страхователя года

Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ объявляет о старте конкурса "Лучший страхователь года по обязательному социальному страхованию" по итогам 2016 года.
Участниками конкурса станут работодатели, зарегистрированные в отделении Фонда и уплачивающие страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

Победители будут определены в пяти номинациях: «Лучший страхователь  с численностью сотрудников свыше 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 100 до 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью до 100 человек», «Лучший страхователь-индивидуальный предприниматель» и «Лучший страхователь бюджетной сферы».

Основные критерии, которые будет учитывать конкурсная комиссия, - это полнота и своевременность уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию, своевременное представление отчетности, в том числе в электронном виде, отсутствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, участие в финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и др.

С полным перечнем критериев и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте отделения Фонда www.r29.fss.ru в разделе «Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов».

Подведение итогов конкурса планируется завершить 15 марта 2017 года.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: fss
просмотров: 45
дата: 07.02.17 | 22:00
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