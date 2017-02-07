Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Архангельске выберут лучшего страхователя года Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ объявляет о старте конкурса "Лучший страхователь года по обязательному социальному страхованию" по итогам 2016 года.



Победители будут определены в пяти номинациях: «Лучший страхователь с численностью сотрудников свыше 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 100 до 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью до 100 человек», «Лучший страхователь-индивидуальный предприниматель» и «Лучший страхователь бюджетной сферы».



Основные критерии, которые будет учитывать конкурсная комиссия, - это полнота и своевременность уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию, своевременное представление отчетности, в том числе в электронном виде, отсутствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, участие в финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и др.



С полным перечнем критериев и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте отделения Фонда



Подведение итогов конкурса планируется завершить 15 марта 2017 года.

Участниками конкурса станут работодатели, зарегистрированные в отделении Фонда и уплачивающие страховые взносы по обязательному социальному страхованию.Победители будут определены в пяти номинациях: «Лучший страхователь с численностью сотрудников свыше 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 100 до 1000 человек», «Лучший страхователь с численностью до 100 человек», «Лучший страхователь-индивидуальный предприниматель» и «Лучший страхователь бюджетной сферы».Основные критерии, которые будет учитывать конкурсная комиссия, - это полнота и своевременность уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию, своевременное представление отчетности, в том числе в электронном виде, отсутствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, участие в финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и др.С полным перечнем критериев и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте отделения Фонда www.r29.fss.ru в разделе «Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов».Подведение итогов конкурса планируется завершить 15 марта 2017 года. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fss просмотров: 45

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