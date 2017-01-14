Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В Архангельской области дан старт «Юному правозащитнику 2017» Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объявляет о начале регионального этапа Всероссийского конкурса «Юный правозащитник 2017». В конкурсе могут принять участие дети государственных служащих и работников УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в возрасте от 11 до 18 лет, интересующиеся историей права, становления государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие активную жизненную позицию.



В 2017 году для участников I возрастной группы (11-13 лет) предлагаются следующие темы письменных работ: «Быть должником — стыдно!», «Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания».



Для участников II возрастной группы (14-15 лет): «Права детей — забота государства», «Участие представителей религиозных конфессий в формировании правосознания граждан».



Для участников III возрастной группы (16-18 лет) две темы: «Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о ФССП России», «Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность ФССП России. Проблемы, перспективы, совершенствование».



Первый (региональный) этап конкурса проводится с 09.01.2017 г. по 07.03.2017 г. Письменные работы на предложенные темы в соответствии со своей возрастной категорией необходимо представить в отдел государственной службы и кадров УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу до 28 февраля 2017 года (г.Архангельск, пр. Ломоносова, д.30).



Победителей по возрастным группам регионального этапа определит организационный комитет, в который включаются гражданские служащие и работники Управления, а также представители образовательных и научных организаций.



Работы участников будут оцениваться по следующим критериям: оформление, полнота раскрытия темы, оригинальность изложения материала, наличие положительной гражданской нравственной позиции.



Работы победителей регионального этапа будут направлены в центральный аппарат ФССП России для определения финалистов Всероссийского конкурса «Юный правозащитник 2017».



Всероссийский конкурс творческих работ «Юный правозащитник» направлен на патриотическое воспитание, активизацию профессиональной ориентации молодежи, становление профессиональных династий в Федеральной службе судебных приставов и проводится с целью повышения уровня правовой культуры и правосознания подрастающего поколения. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: ssp просмотров: 71

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