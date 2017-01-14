наверх
Новости Архангельска
14 января, суббота 19:10
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

В Архангельской области дан старт «Юному правозащитнику 2017»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объявляет о начале регионального этапа Всероссийского конкурса «Юный правозащитник 2017».
В конкурсе могут принять участие дети государственных служащих и работников УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в возрасте от 11 до 18 лет, интересующиеся историей права, становления государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие активную жизненную позицию.

В 2017 году для участников I возрастной группы (11-13 лет) предлагаются следующие темы письменных работ: «Быть должником — стыдно!», «Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания».

Для участников II возрастной группы (14-15 лет): «Права детей — забота государства», «Участие представителей религиозных конфессий в формировании правосознания граждан».

Для участников III возрастной группы (16-18 лет) две темы: «Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о ФССП России», «Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность ФССП России. Проблемы, перспективы, совершенствование».

Первый (региональный) этап конкурса проводится с 09.01.2017 г. по 07.03.2017 г. Письменные работы на предложенные темы в соответствии со своей возрастной категорией необходимо представить в отдел государственной службы и кадров УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу до 28 февраля 2017 года (г.Архангельск, пр. Ломоносова, д.30).

Победителей по возрастным группам регионального этапа определит организационный комитет, в который включаются гражданские служащие и работники Управления, а также представители образовательных и научных организаций.

Работы участников будут оцениваться по следующим критериям: оформление, полнота раскрытия темы, оригинальность изложения материала, наличие положительной гражданской нравственной позиции.

Работы победителей регионального этапа будут направлены в центральный аппарат ФССП России для определения финалистов Всероссийского конкурса «Юный правозащитник 2017».

Всероссийский конкурс творческих работ «Юный правозащитник» направлен на патриотическое воспитание, активизацию профессиональной ориентации молодежи, становление профессиональных династий в Федеральной службе судебных приставов и проводится с целью повышения уровня правовой культуры и правосознания подрастающего поколения.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: ssp
просмотров: 71
дата: 14.01.17 | 13:01
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080