В Архангельской области внедряются целевые модели по улучшению инвестклимата

Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации разработаны по поручению Президента России и утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации.Архангельская область вошла в число субъектов Российской Федерации, достигших в августе 2017 года установленных целевых показателей по целевой модели «Государственная регистрации прав» на текущий год.Так, к концу 2017 года доля предоставления услуг по регистрации прав на базе многофункциональных центров должна составлять 70% от их общего количества. Этот показатель в регионе составляет более 95%. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления обеспечивается подготовкой электронных ответов на запросы Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Средний срок регистрации права собственности в регионе не превышает 6 рабочих дней. Доля заявлений о государственной регистрации, по которым принимается решение о приостановлении, составила в августе 2017 года не более 6,5%. Доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым принято решение об отказе, не превысила 1%.Целевые модели направлены на снижение административных барьеров, сокращение сроков предоставления государственной услуги, а также на развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами. Данные задачи успешно реализуются.