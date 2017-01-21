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Архангельск: Новости компаний

     

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В «Архэнерго» введен режим повышенной готовности

В связи с ухудшением метеорологической обстановки в Архангельской области энергетики принимают дополнительные меры для предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.
С 20 января до особого распоряжения в «Архэнерго» введён режим повышенной готовности.
 
На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Энергетики проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.
 
По сообщениям ФГБУ «Северное УГМС», 21 января в северных районах Архангельской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-18 м/с, местами сильный снег, метель, гололед.
 
Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
 
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: arhenergo
просмотров: 49
дата: 21.01.17 | 14:02
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