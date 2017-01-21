Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В «Архэнерго» введен режим повышенной готовности В связи с ухудшением метеорологической обстановки в Архангельской области энергетики принимают дополнительные меры для предотвращения нарушения электроснабжения в регионе. С 20 января до особого распоряжения в «Архэнерго» введён режим повышенной готовности.



На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Энергетики проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.



По сообщениям ФГБУ «Северное УГМС», 21 января в северных районах Архангельской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-18 м/с, местами сильный снег, метель, гололед.



Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.



Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 49

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