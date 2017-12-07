В Центральной городской библиотеке будет работать творческая мастерская
вчера 22:48
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17 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова будет работать новогодняя творческая мастерская «Чудеса из бумаги».
Это увлекательное и интересное занятие – своими руками, а еще лучше – вместе с мамой или бабушкой – создать красивую новогоднюю открытку или симпатичный символ предстоящего года. А может, вам захочется украсить комнату или ёлку самодельными новогодними шарами.
Наша волшебница и руководитель творческой мастерской Татьяна Ивановна Бусловская поможет вам сделать неповторимую поделку, которая наверняка порадует вас, ваших домочадцев или друзей.
Найдите время для творчества и положительных эмоций! Будем рады видеть вас в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова. Возраст не имеет значения.
Подробную информацию можно узнать по тел.: 28-57-05, 28-57-03.