В Центральной городской библиотеке будет работать творческая мастерская

Это увлекательное и интересное занятие – своими руками, а еще лучше – вместе с мамой или бабушкой – создать красивую новогоднюю открытку или симпатичный символ предстоящего года. А может, вам захочется украсить комнату или ёлку самодельными новогодними шарами.Наша волшебница и руководитель творческой мастерской Татьяна Ивановна Бусловская поможет вам сделать неповторимую поделку, которая наверняка порадует вас, ваших домочадцев или друзей.Найдите время для творчества и положительных эмоций! Будем рады видеть вас в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова. Возраст не имеет значения.Подробную информацию можно узнать по тел.: 28-57-05, 28-57-03.