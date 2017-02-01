Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В Центре поддержки молодой семьи помогут северянам создать креативные подарки Областной «Центр поддержки молодой семьи» приглашает жителей Поморья на творческие мастер-классы по созданию подарков и композиций для дома. В течение февраля занятия будут проходить по выходным (в субботу и воскресенье) в удобное для жителей Поморья время. На занятиях дети и взрослые смогут провести совместно время, расширить свой кругозор и войти в мир творчества.



- Приближаются февральские праздники - День Защитника Отечества и День всех влюбленных. И очень многие задумываются, что подарить любимым. При этом им хочется, чтобы презент был оригинален и радовал адресата. В этом случае, на выручку приходят подарки, сделанные своими руками, так как они не несут в себе душевное тепло и позитивную энергетику», - отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.



В центре для ручного творчества все есть необходимое - материалы, профессиональные мастера - и любой может воплотить свои идеи в жизнь.



Записаться и задать все интересующие вопросы можно в личном сообщении в социальной группе в контакт (https://vk.com/centrpodmolfamily) или по телефону 28-69-40.



Мастер-классы проходят по адресу: ул. Ломоносова, 269.

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