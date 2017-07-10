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В Цигломени открылся детский летний читальный зал

сегодня 10:36
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В рамках «Летнего марафона в Архангельске» Цигломенская библиотека №16 приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей в читальный зал на свежем воздухе.
 
 
 
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Здесь каждый найдет что-то интересное для себя. Жители поселка могут получить информацию об услугах библиотеки, дети – почитать интересные книжки и журналы, поиграть в настольные игры, порисовать, стать участниками увлекательных конкурсов и викторин. В программе летнего читального зала - конкурс рисунков на асфальте «Друг из книги», литературные викторины «В мире сказок», калейдоскоп кроссвордов «Любителям загадок и тайн», мастер-класс по лепке «Школа Самоделкина», спортивно-развлекательные мероприятия, много сюрпризов и приятных неожиданностей.

Читальный зал под открытым небом ждет своих посетителей каждый вторник и четверг с 12.00 до 15.00 на площадке у КЦ «Цигломень».

Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 47-89-78.
Автор: cbs
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