В Цигломени открылся детский летний читальный зал

Здесь каждый найдет что-то интересное для себя. Жители поселка могут получить информацию об услугах библиотеки, дети – почитать интересные книжки и журналы, поиграть в настольные игры, порисовать, стать участниками увлекательных конкурсов и викторин. В программе летнего читального зала - конкурс рисунков на асфальте «Друг из книги», литературные викторины «В мире сказок», калейдоскоп кроссвордов «Любителям загадок и тайн», мастер-класс по лепке «Школа Самоделкина», спортивно-развлекательные мероприятия, много сюрпризов и приятных неожиданностей.Читальный зал под открытым небом ждет своих посетителей каждый вторник и четверг с 12.00 до 15.00 на площадке у КЦ «Цигломень».Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 47-89-78.