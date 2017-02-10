Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В День российской науки глава Новодвинска вручил именые стипендии 8 февраля глава Новодвинска Сергей Андреев в своем кабинете принимал талантливую молодежь. Семи юношам и девушкам были вручены именные стипендии администрации муниципального образования. Все эти ребята являются студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. На торжественном мероприятии присутствовали вице-мэр по социальной политике Ольга Бечина и начальник отдела по делам молодёжи, спорта и туризма Наталья Каменских.



Среди награждаемых именными стипендиями представители Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский педагогический колледж" Анна Пескова, Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Новодвинский индустриальный техникум" Анастасия Фимичева, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Волков и Дарья Пономарева, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова" Александра Дроздова, Дмитрий Солнышков и Татьяна Журавлева.



Основаниями для выдвижения соискателей на получение именной стипендии является достижение отличных результатов в освоении образовательных программ и участие в конкурсных мероприятиях. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Нина С. просмотров: 53

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