В День семьи, любви и верности в Новодвинске чествовали семейные пары

В этот день организаторы культурной программы поздравили все семейные, любящие пары Новодвинска тёплыми, искренними словами и, конечно же, красивыми, трогательными концертными номерами.Особую роль в новодвинской концертной программе было уделено как молодым парам, зарегистрировавшим свои отношения 7-8 июля, так и супругам, прожившим в счастливом браке 40 лет. Именно с семей, ровесников нашего города началась торжественная часть праздничного мероприятия. Супругам Селивёрстовым и Низамовым, отмечающим в этой году рубиновую свадьбу, были вручены поздравительные дипломы и подарки от администрации Новодвинска.Отметим, что в последние годы среди возлюбленных наблюдается тенденция зарегистрировать свои отношения именно в День семьи, любви и верности. 8 июля в Новодвинском территориальном отделе агентства ЗАГС Архангельской области брак заключили девять молодых пар. Некоторые молодожёны решили разделить свой счастливый день вместе с горожанами. Громкими аплодисментами и криками «горько» новодвинцы встречали на сцене молодые семьи: Нарцевых, Поляковых, Тормосовых. Им также были вручены подарки от администрации Новодвинска. Кульминацией торжественного мероприятия стал запуск воздушных шаров в небо, как символ мечты и надежды на крепкий союз двух любящих сердец.Также в праздничный день в парке за зданием МУК НГКЦ для жителей и гостей города работал тематический летний читальный зал, где взрослые поклонники чтения могли полистать увлекательную книгу про любовь, а юные новодвинцы собрать пазлы.