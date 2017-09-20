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В Исакогорской библиотеке начинает работу кружок по рукоделию

сегодня 23:10
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В кружке для младших школьников «Русская расписная игрушка» в этом году открывается уже третий творческий сезон.
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15 октября в Исакогорской детской библиотеке №15 вновь начинает работу кружок «Русская расписная игрушка» для детей младшего школьного возраста.

Программа кружка культурологической направленности, учитывая уровень интересов и склонностей ребят, предусматривает формирование художественной культуры, творческой активности, развитие интересов к изобразительной, декоративно-прикладной деятельности, народному творчеству, его традициям и наследию, создание благоприятной среды для общения и творчества.

На занятиях дети приобретают навыки работы с пластилином, красками, инструментами. Вся эта деятельность положительно влияет на развитие мелких мышц кисти руки, учит работать кончиками пальцев, это, в свою очередь, стимулирует мыслительную деятельность.

Ребята знакомятся с разными игрушечными промыслами России, учатся выделять их отличительные особенности, упражняются в лепке Каргопольской, Абашевской, Филимоновской, Дымковской игрушки. Особая технология позволяет применять вместо глины более доступный материал – пластилин.

В кружке «Русская расписная игрушка» в этом году открывается уже третий творческий сезон. Участники кружка прошлых лет обучения стали призерами  конкурса «Люблю тебя, мой край родной!», посвященного Году экологии и 80-летию Архангельской области. Они награждены дипломами и подарками.

Руководитель кружка – библиотекарь Трестина Вера Владимировна.
Занятия будут проводиться по воскресеньям с 12 часов. Стоимость одного занятия 50 рублей. Ждем всех желающих!
 
Справки по телефону: 62-64-69; страница в контакте - https://vk.com/library_15
Автор: cbs
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