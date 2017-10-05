Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
700
04.10.17
684
03.10.17
615
03.10.17
587
04.10.17
556
04.10.17
555
04.10.17
530
реклама
реклама
Новости компаний
04.10.17
164
04.10.17
151
04.10.17
146
04.10.17
145
04.10.17
138
04.10.17
136
04.10.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

В Ярославле обсудили лучшие антикоррупционные практики

сегодня 09:19
18 0
В Ярославле прошли семинары Совета Европы в рамках проекта ПРЕКОП II «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне».
 
 
 
 >

Архангельскую область на мероприятиях представили сотрудники аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Участие в ярославских семинарах приняли эксперты Совета Европы, региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей и сотрудники аппаратов, представители исполнительных и законодательных органов власти, общественных организаций, юридического и предпринимательского сообществ. В целом на семинарах работали более 140 человек.

Напомним, ПРЕКОП II, реализующийся с 2016 года, является логическим продолжением проекта ПРЕКОП РФ – совместной программы Совета Европы и Европейского союза «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик», действующей в период с 2013 по 2015 год.

«ПРЕКОП II – один из крупнейших и самых успешных проектов Совета Европы. Цель проекта – анализ лучших международных практик по предотвращению коррупции и искоренению этого явления, создание прозрачной схемы взаимодействия между государством и бизнесом. Совет Европы стремится к созданию единого правового пространства, основанного на уважении к правам человека, а без деятельного участия России представить общеевропейский правовой дом нереально», – подчеркнул в своем приветственном слове глава Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих.

Эксперты Совета Европы познакомили участников семинара с изученными практиками, а также провели сравнительный анализ влияния контрольно-надзорных мероприятий  на бизнес-процессы в различных странах Европы.

Также в ходе диалога коллеги обсудили различные кейсы коррупционных практик в сфере налоговых проверок, земельных отношений, производств, а также при проведении муниципального жилищного контроля и муниципальных конкурсных процедур по организации социальных услуг для населения.

«Международные семинары – хорошая площадка для обмена опытом применения эффективных мер противодействия коррупции. Работа института уполномоченного во всех регионах Российской Федерации уже определенная антикоррупционная мера, направленная  на минимизацию административных барьеров и создание комфортных условий для развития предпринимательства», – отметила участник семинаров, консультант секретариата уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Екатерина Охремчук.

По итогам обсуждения органам власти будут представлены рекомендации для совершенствования применения антикоррупционных практик.

Автор: Business News
18 0
0 0
 >
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
С 10 декабря меняется расписание поездов по маршруту Котлас - Архангельск
Новости компаний | Новости раздела
 
Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек
Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек
Более 150 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан.
сегодня 09:33
4
 
ОАО «ВИЛС» проведет внеочередное собрание акционеров в связи со сменой гендиректора
ОАО «ВИЛС» проведет внеочередное собрание акционеров в связи со сменой гендиректора
На заседании Совета директоров ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в связи с прекращением полномочий гендиректора «ВИЛС».
сегодня 09:31
5
 
Участники ЛИТО «Творчество» - в мастерской художника
Участники ЛИТО «Творчество» - в мастерской художника
Участники литературного объединения «Творчество», действующего при Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова, посетили мастерскую известного архангельского художника Сергея Трубина.
сегодня 09:29
13
 
Кружок обучения чтению в детской библиотеке
Кружок обучения чтению в детской библиотеке
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина продолжает набор дошкольников 4-5 лет в кружок обучения чтению «Читай-ка».
сегодня 09:28
13
 
В Октябрьской библиотеке номер 2 прошел мастер-класс «Осенины»
В Октябрьской библиотеке номер 2 прошел мастер-класс «Осенины»
Юные читатели библиотеки вместе с родителями весь октябрь будут творить свои шедевры из осенних листьев
сегодня 09:28
12
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080