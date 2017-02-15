Архангельск: Новости компаний

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В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»

Команда энергетиков принимает участие в районном чемпионате по хоккею с шайбой. В ее состав вошли сотрудники Каргопольского РЭС и производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
Команда энергетиков тренируются на хоккейном корте местной ДЮСШ. При поддержке отраслевого профсоюза была закуплена яркая форма, и теперь команда выступает на Открытом первенстве г. Каргополя по хоккею с шайбой. По итогам турнирной таблицы игр первого круга «Энергетик» занимает второе место среди шести команд. В Открытом первенстве играют команды хоккеистов не только города Каргополя, но и других населенных пунктов Архангельской области.
 
«Вчера мы выиграли со счетом 6:3 у команды Каргопольской ДЮСШ (юноши 2000-2002 г.р.), - делится успехами капитан команды «Энергетик», инженер Плесецких электросетей Сергей Хорошавин. – А ведь у нас игроки более возрастные, средний возраст хоккеистов – старше 40 лет. Однако все в хорошей физической форме».
 
Отметим, команда хоккеистов-любителей «Энергетик» в филиале «Архэнерго» впервые появилась в конце 1980-х годов и просуществовала до 1997 г. В 2016 г. корпоративные традиции этого зрелищного зимнего вида спорта были возрождены благодаря инициативе плесецких энергетиков. Команда входит в местную Ассоциацию любительского хоккейного клуба «Медведи», которая объединяет все хоккеистов Каргополя. В планах «Энергетика» - товарищеский матч с соседями из Карелии - командой «Карелэнерго».
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автор: arhenergo
просмотров: 17
дата: 15.02.17 | 23:34
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