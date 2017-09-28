В Ломоносовке состоится встреча с Леонидом Левиным

Леонид Иосифович представит в библиотеке изданную в 2017 году книгу Андрея Русинова «Великий обман», которую он перевел с немецкого языка на русский. Расскажет о своей летней поездке в Германию, о новых находках и встречах.

Есть основания считать, что за псевдонимом Андрей Русинов скрылся писатель-эмигрант, уроженец Шенкурского уезда Архангельской губернии Евгений Андреевич Гагарин (1905-1948), с лекцией о его жизни и творчестве Леонид Иосифович выступал в Ломоносовской библиотеке в декабре 2016 года. Новая встреча продолжит рассказ и размышления на начатую тогда тему.

Андрей Русинов, от лица которого ведётся повествование в книге «Великий обман», в 1927 году попадает в очередную волну репрессий и высылается из Ленинграда в Архангельск. Здесь он работает техником-топографом в лесу и на стройке, живёт в городе, переполненном высланными сюда бывшими аристократами, офицерами, интеллигентами, священниками… Больше всего «раскулаченных» крестьян. Дешёвую рабочую силу на «великие стройки социализма» поставляет ГПУ. Одной из них стал Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. Русинов становится свидетелем насильственной коллективизации деревни, уничтожения церквей, гибели специалистов, обвиняемых во «вредительстве»; моральной деградации и физического уничтожения больших групп населения; рассказывает о Холмогорском и Соловецком концлагерях, о судьбах некоторых известных архангелогородцев.

Приглашаем на встречу в библиотеку всех желающих. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 28-57-05.