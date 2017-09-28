В Ломоносовской библиотеке вспомнят поэтессу Веронику Тушнову

Вероника Тушнова, известная поэтесса XX века, до сих пор остается загадкой для читателей. Тайна начинается с года рождения Вероники Михайловны. В ряде биографических статей и автобиографий годом рождения Тушновой указан 1915 год. Даты 1915—1965 выгравированы на памятнике на ее могиле на Ваганьковском кладбище - так пожелала незадолго до кончины сама поэтесса. Но как выяснили исследователи, и это подтвердила дочь Тушновой. на самом деле. Вероника родилась в 1911 году.О жизни Тушновой известно немного. Писать стихи она начала во время Великой Отечественной войны, хотя первые попытки совершала еще в детстве. При жизни Вероника Михайловна выпустила несколько сборников стихов, каждый из которых стал настоящим открытием для ее читателей.Во время встречи будут звучать воспоминания современников поэтессы, песни на ее стихи: «Не отрекаются любя», « «А знаешь, все еще будет», Сто часов счастья», будет представлено много интересных фактов из жизни Вероники Тушновой.