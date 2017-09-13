В Маймаксанской библиотеке №6 дан старт эколого-просветительскому проекту «Эколята»

Участниками проекта стали второклассники школы №55.Цель проекта: формирование у учащегося богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание культуры природолюбия.Во время познавательного часа «Эколята – дружные ребята» дети отгадывали загадки про природу, узнали приметы осени. Вместе с героиней-Осенью сыграли в веселые игры: «Завевайся капустка», «Собери урожай».В гости к ребятам пришла Мальцева Ксения Сергеевна, начальник службы экологии ЗАО "Лесозавод - 25". Ксения Сергеевна, рассказала об экологической работе, которую ведет ЗАО «Лесозовод - 25», познакомила с проектом «Эколята». Всем участникам встречи были выданы экодневники, в которых ребята будут записывать свои впечатления об интересных поездках и встречах с интересными людьми.Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 29-69-27.