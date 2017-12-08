В Москве обсудили межнациональный диалог среди молодежи

Межкультурное согласие достижимо, если молодежь в своих жизненных установках нацелена на диалог и созидание, а не на конфликт. Поэтому важно понять и объяснить, каким образом современная молодежь строит свою жизнь, формирует идентичность, ориентируется в культурном разнообразии окружающего мира, делает свой выбор. Молодежный форум призван инициировать общественную дискуссию о векторе развития межнациональных отношений в мультикультурной среде.Цель Форума – гармонизация межнациональных отношений в молодежной среде, установление культурно-образовательных связей между многонациональной студенческой молодежью, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, укрепление мира и согласия между народами, поиск путей самореализации в поликультурном и многоконфессиональном обществе.Открытие форума прошло 16 ноября 2017 года в Московском педагогическом государственном университете. Затем тематические площадки форума работали во многих университетах столицы. В организациях тематических площадок и круглых столов использовалась фасилитация групповой работы, позволяющая активно развивать культуру диалога.Выработанные в ходе работы молодежных площадок решения и рекомендации, лучшие практические наработки и идеи для реализации национальной политики в городе, вынесены на обсуждение на заключительное Пленарное заседание, которое прошло в Московском государственном строительном университете при участии Представителей государственных органов власти, религиозных, правовых и силовых структур города.· объединить профессионалов – экспертов, представителей административных, силовых, правовых и религиозных структур для создания единого поля многонационального молодежного сотрудничества;· выявить новые проекты и направления по работе с многонациональных молодежью;· предупредить возникновения условий, способствующих формированию атмосферы нетерпимости (предубежденности) в отношениях между представителями различных этнических, социальных, культурных и религиозных слоев молодёжного сообщества;· обучить навыкам межкультурного общения, способности накапливать и актуализировать потенциал личностного, интеллектуального и культурного роста;· усилить пропаганду общероссийских морально-этических ценностей, основанных на взаимопонимании и взаимоуважении;· определить точки роста для дальнейшего развития молодежи как современного ресурса развития.По итогам заключительного Пленарного заседания форума создали резолюцию по основным направлениям работы с предложениями участников по совершенствованию методов формирования общероссийской гражданской идентичности и укрепления межнационального мира и согласия в молодежной среде. Итоговая резолюция форума будет направлена в Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, Росмолодежь, Мосгордуму для дальнейшего развития основных направлений Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, самореализации молодежи в мультикультурной среде.