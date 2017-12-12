В Москве обсудят, как реконструкторы «оживляют» историю

На встрече обсудят специфику этой деятельности, обменяются опытом и выстроят стратегию по вовлечению молодежи в работу.Участниками станут руководители и представители клубов исторической реконструкции из различных регионов России. Они смогут узнать лучшие практики, посетить семинары и мастер-классы, встретиться с представителями органов власти и некоммерческих организаций, а также получить консультации по вопросам государственной поддержки.Кроме того, на мероприятии обсудят актуальную тему – внесение изменений в закон «Об оружии».Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр. Сбор проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».