В Москве отметили успешных «Леди России-2017» и «Джентльменов года»

По итогам конкурса жюри, в состав которого вошли: известные политические деятели, академики РАН, звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса, определило следующих победительниц.Победительницей в Гран-при номинации «Леди России – 2017» стала Юлия Школенко - успешная бизнес-леди директор по развитию компании Новадент. Первой вице-леди России-2017 стала Наталья Ломейко успешный архитектор и дизайнер-интерьера. Титул главной «Леди Москвы-2017» получила Ольга Романив, психолог, писатель и владелица клуба знакомств «Классика отношений». Титул «Миссис Московия-2017» получила певица ВЕРО. И главный международный приз в номинации «Lady Unievsre-2017» Виктория Попылькова.В этом году помимо премий на конкурсной основе были вручены номинации звездам культуры и искусства, хирургам, бизнесменам и общественным деятелям.Награжденные звезды и деятели искусства:Мария Ситтель, телеведущая ВГТРК - Мама года - 2017Гоша Куценко, актер театра и кино – стал Джентльменом благотворительности и Джентльменом годаАлександр Хаминский – Джентльмен РоссииАлександр Державин, телеведущий и радиоведущий - Джентльмен МосквыМиша Ленн - художник с мировым именем - Джентльмен ИскусстваАлександр Рапопорт, российско-американский актер - The Gentlement of the Universe в рамках пятой международной номинации Lady Universe-2017 для деловых и успешных людей.Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню матери. Все мероприятия проходят при поддержке Московской областной и Государственной Думы.