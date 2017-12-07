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В Москве отметили успешных «Леди России-2017» и «Джентльменов года»

вчера 22:27
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30 ноября в столице отметили самых успешных и состоявшихся леди и джентльменов страны.
 
 
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По итогам конкурса жюри, в состав которого вошли: известные политические деятели, академики РАН, звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса, определило следующих победительниц.

Победительницей в Гран-при номинации «Леди России – 2017» стала Юлия Школенко - успешная бизнес-леди директор по развитию компании Новадент. Первой вице-леди России-2017 стала Наталья Ломейко успешный архитектор и дизайнер-интерьера. Титул главной «Леди Москвы-2017» получила Ольга Романив, психолог, писатель и владелица клуба знакомств «Классика отношений». Титул «Миссис Московия-2017» получила певица ВЕРО. И главный международный приз в номинации «Lady Unievsre-2017» Виктория Попылькова.

В этом году помимо премий на конкурсной основе были вручены номинации звездам культуры и искусства, хирургам, бизнесменам и общественным деятелям.

Награжденные звезды и деятели искусства:
 
Мария Ситтель, телеведущая ВГТРК - Мама года - 2017
Гоша Куценко, актер театра и кино – стал Джентльменом благотворительности и Джентльменом года
Александр Хаминский – Джентльмен России
Александр Державин, телеведущий и радиоведущий  - Джентльмен Москвы
Миша Ленн - художник с мировым именем - Джентльмен Искусства
Александр Рапопорт, российско-американский актер - The Gentlement of the Universe в рамках пятой международной номинации Lady Universe-2017 для деловых и успешных людей.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню матери. Все мероприятия проходят при поддержке Московской областной и Государственной Думы.
Автор: profpr
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