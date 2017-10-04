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В Москве пройдет международный психотерапевтический конгресс

сегодня 09:19
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С 12 по 15 октября состоится крупнейшее событие в области практической психологии и психотерапии – Международный Конгресс Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
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Мероприятие соберет профессиональных психотерапевтов, психологов, консультантов, медиаторов, студентов и аспирантов психологических факультетов. Всего более 600 участников из 30 стран мира.

Тематика мероприятия в этом году - «Возможности психотерапии, психологии и консультирования в сохранении и развитии здоровья и благополучия человека, семьи, общества». Отдельными темами, по которым пройдут большие конференции, являются «Психотерапия в программах реабилитации», «Психотерапия суицидального поведения» и «Онкопсихотерапия /Онкопсихосоматика». В рамках конгресса запланированы пленарные заседания, симпозиумы, круглые столы, дискуссионные клубы, более 40 мастер-классов от ведущих специалистов в области психотерапии и психологического консультирования. Будет представлено более 600 докладов, с которыми выступят крупные ученые-психотерапевты, руководители психотерапевтических модальностей и авторы методов психотерапии. Для молодого поколения пройдет специальная молодежная конференция.

«Мероприятие в этом году будет проходить в новом формате. Мы будем подводить итоги проделанной работы, а также обсудим возможности наших специальностей в сохранении и развитии психического здоровья и психологического благополучия. Я приглашаю всех коллег принять участие в столь масштабной встрече. Это бесценный опыт. Наш конгресс является важнейшим шагом ко Всемирному конгрессу по психотерапии, который будет проходить в России летом 2020-го года», - говорит Виктор Викторович Макаров, президент Профессиональной Психотерапевтической Лиги.

Принять участие могут все, кому интересен необъятный мир психотерапии. Зарегестрироваться можно на сайте Конгресса: eurasian-psychotherapy.com
 
Об организаторе

Профессиональная Психотерапевтическая Лига (ППЛ) — крупнейшая общественная организация, объединяющая психологов и психотерапевтов России, СНГ и русскоязычных психотерапевтов всего мира. ППЛ разделяет концепцию Европейской Ассоциации Психотерапии о психотерапии как отдельной, самостоятельной профессии.

ППЛ создана в 1996 году как объединение психотерапевтов-профессионалов и специалистов, использующих психотерапевтические методы в своей профессиональной деятельности.
Сегодня отделения Лиги открыты почти во всех регионах РФ и объединяют более 9000 участников. Основные задачи Лиги — это поддержка сообщества профессионалов, борьба за признание психотерапии как самостоятельной профессии, формирование и соблюдение высоких стандартов психотерапевтической помощи.

Лига является официальный представителем Российской Федерации в Европейской Ассоциации Психотерапии, Азиатской Федерации психотерапии и Всемирном Совете по психотерапии.
 
Автор: perfectraise
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