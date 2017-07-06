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В Москве прошёл благотворительный вечер «Цветы жизни»

сегодня 00:08
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Благотворительный фонд "Мы рядом" совместно с рестораном "ЖУКОVКА", провел благотворительный вечер "Цветы жизни".
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В программе мероприятия был праздничный концерт, с участием звезд российского шоу-бизнеса, актеров театра и хореографических коллективов.

Ведущая мероприятия певица Марина Корвин.

Приглашенные звезды DJ Игорь Громов, Русская Барби Татяна Тузова, Мирабелла Стрельцова (двойник Аллы Пугачевой).

В концертнй программе так же приняли участие: Венс (Василий Новиков), Ульяна Музыка, световое шоу «Эфериум», Диана Бахтиярова, Джулия Фьюрис, Хореографический ансамбль, Выступали ученики "Вокальной Школы Марины Корвин" Георгий и Виталий Мокрушины Весенний каприз, Соломатина Ульяна, Юнона, Сьюз, актерский дуэт Путиловская, двойник Майкла Джексона - Дмитрий Новозонов, Сергей Пахомов, Винокурова и Иван Корякин, Эвелина Орешко, Анна и Анна, Натали Янковских, Марина Богданова - Черниговцева, группа Jazz Book Quartet, Ольга Штерн, хореографический дуэт Анна, Антонина Громова, Мартиросова хореографический коллектив центра талантов "Созвездие".

Помимо концертной программы ,проходил аукцион, были расроданы практически все лоты - картиты, украшения и статуи.

В конце вечера гостей ждал великолепный торт. Все вырученные средства пошли на благотворительность на лечение больных детей.
Автор: profpr
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