В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»

В Москве, на площадках Radisson Royal Hotel 2 октября прошла II Международная конференция "Социальные инновации". Ее организатор – российский Фонд «Наше будущее», возглавляемый Вагитом Алекперовым.К участию были приглашены 7 стран-участниц, 12 экспертов, 250 гостей. Среди приглашенных - представители корпорации развития Татьяна Любимкова и Маргарита Кузнецова. Они взаимодействуют с Ассоциацией «Социальный кластер Архангельской области», курируют проекты социальной направленности, а Маргарита к тому же является соавтором социального проекта «Листик», цель которого – производство одежды для недоношенных детей.На конференции рассматривались ключевые тренды и практики развития социальных инноваций в России и за рубежом. Среди обсуждаемых тем - создание благоприятной экосистемы и инфраструктура поддержки социального предпринимательства, социальные инвестиции и оценка социального воздействия, основные тренды социальных инноваций и импакт-инвестирование, роль образования в формировании социальных предпринимателей.Ценность конференции – в сравнении лучших практик стран-участниц - Южной Кореи, Китая, Великобритании, Италии, Германии, США и России. В каждой стране тема социального предпринимательства развивается по-своему, но сводится к одному очень важному постулату - социальное предпринимательство решает проблемы людей, требует особого подхода к формированию ценности бизнеса и оценке его социального воздействия. При этом, в Италии акцент делается на создание комфортной экосистемы в части инфраструктуры, правовых аспектов, финансовых и информационных ресурсов. В Южной Корее разработана система управления в социальной экономике, неотъемлемой частью которой являются соответствующие законодательные документы и поддержка со стороны государства. В России практика поддержки социальных предпринимателей отличается локальной спецификой – выявленные сегодня 15 механизмов поддержки в каждом регионе формируют свою уникальную экосистему.Еще одно яркое событие на полях конференции - выставка проектов российских и зарубежных социальных предпринимателей с широким охватом разноплановых проектов от инновационных «умных» часов с поддержкой шрифта Брайля до заготовки и переработки дикорастущего сырья.