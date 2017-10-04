Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
02.10.17
1193
02.10.17
1184
02.10.17
1161
03.10.17
897
03.10.17
827
03.10.17
810
03.10.17
682
реклама
реклама
Новости компаний
02.10.17
204
02.10.17
192
02.10.17
180
02.10.17
146
03.10.17
120
02.10.17
118
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»

вчера 23:22
43 0
В конференции приняли участие специалисты Корпорации развития Архангельской области.
 >
В Москве, на площадках Radisson Royal Hotel 2 октября прошла II Международная конференция "Социальные инновации". Ее организатор – российский Фонд «Наше будущее», возглавляемый Вагитом Алекперовым.
 
К участию были приглашены 7 стран-участниц, 12 экспертов, 250 гостей. Среди приглашенных - представители корпорации развития Татьяна Любимкова и Маргарита Кузнецова. Они взаимодействуют с Ассоциацией «Социальный кластер Архангельской области», курируют проекты социальной направленности, а Маргарита к тому же является соавтором социального проекта «Листик», цель которого – производство одежды для недоношенных детей.
 
На конференции рассматривались ключевые тренды и практики развития социальных инноваций в России и за рубежом. Среди обсуждаемых тем - создание благоприятной экосистемы и инфраструктура поддержки социального предпринимательства, социальные инвестиции и оценка социального воздействия, основные тренды социальных инноваций и импакт-инвестирование, роль образования в формировании социальных предпринимателей.
 
Ценность конференции – в сравнении лучших практик стран-участниц - Южной Кореи, Китая, Великобритании, Италии, Германии, США и России. В каждой стране тема социального предпринимательства развивается по-своему, но сводится к одному очень важному постулату - социальное предпринимательство решает проблемы людей, требует особого подхода к формированию ценности бизнеса и оценке его социального воздействия. При этом, в Италии акцент делается на создание комфортной экосистемы в части инфраструктуры, правовых аспектов, финансовых и информационных ресурсов. В Южной Корее разработана система управления в социальной экономике, неотъемлемой частью которой являются соответствующие законодательные документы и поддержка со стороны государства. В России практика поддержки социальных предпринимателей отличается локальной спецификой – выявленные сегодня 15 механизмов поддержки в каждом регионе формируют свою уникальную экосистему.
 
Еще одно яркое событие на полях конференции - выставка проектов российских и зарубежных социальных предпринимателей с широким охватом разноплановых проектов от инновационных «умных» часов с поддержкой шрифта Брайля до заготовки и переработки дикорастущего сырья.
Автор: korpo
43 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
Новости компаний | Новости раздела
 
В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»
В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»
В конференции приняли участие специалисты Корпорации развития Архангельской области.
вчера 23:22
44
 
Интеллектуальные игры для школьников пройдут в библиотеках Архангельска
Интеллектуальные игры для школьников пройдут в библиотеках Архангельска
В ноябре в библиотеках города Архангельска состоятся молодежные городские интеллектуальные игры.
вчера 23:19
41
 
Антикоррупционные настроения бизнеса замерит «Бизнес-Барометр коррупции»
Антикоррупционные настроения бизнеса замерит «Бизнес-Барометр коррупции»
Стартовал III этап специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Бизнес-Барометр коррупции».
вчера 23:16
47
 
Более 3 млн рублей пойдет на развитие детских проектов в регионах
Более 3 млн рублей пойдет на развитие детских проектов в регионах
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» за восемь месяцев 2017 года с помощью благотворительного сервиса Tele2 собрал 3 019 799 рублей пожертвований.
вчера 23:10
52
 
В Архангельске обсудили новые технологии в строительстве и ЖКХ
В Архангельске обсудили новые технологии в строительстве и ЖКХ
В столице Поморья на базе Архангельской торгово-промышленной палаты при участии Уральской ТПП состоялся семинар «Новые технологии в строительстве и ЖКХ: экономические и практические аспекты».
вчера 09:27
158
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080