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В Москве соберутся представители патриотических объединений со всей страны

сегодня 11:32
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С 14 по 17 декабря в столице состоится Всероссийское совещание руководителей патриотических молодежных и детских объединений.
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Представители патриотических сообществ из разных регионов страны соберутся вместе, чтобы обменяться опытом и согласовать совместные действия на перспективу. Их работа является для многих молодых людей школой гражданского становления, местом, где они осознают такие понятия, как честь, долг и Родина. Поэтому очень важно сформировать единые подходы и методики образовательных программ для дальнейшей деятельности.

В рамках семинара будет возможность ознакомиться с технологиями различных патриотических объединений, а также получить консультации специалистов-экспертов о наиболее актуальных современных формах работы в этой сфере для привлечения подрастающего поколения и молодых людей.

Спикерами выступят заместитель директора Роспатриотцентра Никита Панов, руководитель ВПЦ «Вымпел» Святослав Омельченко, ответственный секретарь Координационного совета «Российского движения школьников» Алиса Крюкова.

В течение четырех дней участники обсудят ряд тем: «Становление и развитие патриотического воспитания в российском образовательном пространстве», «Геополитическая ситуация в мире», «Дополнительная образовательная программа патриотического воспитания «Служу Отечеству!», «Военно-патриотическое направление Российского движения школьников», «Информационное освещение деятельности общественных объединений», «Проектная деятельность», «Формы финансовой поддержки общественных объединений», «Профилактика и предупреждение экстремизма в молодежной среде».

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при поддержке Военно-патриотического центра «Вымпел».

Место проведения: гостиница «Олимпиец» г. Химки.
Аккредитация для СМИ: 8-916-494-73-79, eperetolchina@rospatriotcentr.ru, Елизавета
Автор: profpr
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