В Москве соберутся представители патриотических объединений со всей страны

Представители патриотических сообществ из разных регионов страны соберутся вместе, чтобы обменяться опытом и согласовать совместные действия на перспективу. Их работа является для многих молодых людей школой гражданского становления, местом, где они осознают такие понятия, как честь, долг и Родина. Поэтому очень важно сформировать единые подходы и методики образовательных программ для дальнейшей деятельности.В рамках семинара будет возможность ознакомиться с технологиями различных патриотических объединений, а также получить консультации специалистов-экспертов о наиболее актуальных современных формах работы в этой сфере для привлечения подрастающего поколения и молодых людей.Спикерами выступят заместитель директора Роспатриотцентра Никита Панов, руководитель ВПЦ «Вымпел» Святослав Омельченко, ответственный секретарь Координационного совета «Российского движения школьников» Алиса Крюкова.В течение четырех дней участники обсудят ряд тем: «Становление и развитие патриотического воспитания в российском образовательном пространстве», «Геополитическая ситуация в мире», «Дополнительная образовательная программа патриотического воспитания «Служу Отечеству!», «Военно-патриотическое направление Российского движения школьников», «Информационное освещение деятельности общественных объединений», «Проектная деятельность», «Формы финансовой поддержки общественных объединений», «Профилактика и предупреждение экстремизма в молодежной среде».Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при поддержке Военно-патриотического центра «Вымпел».гостиница «Олимпиец» г. Химки.8-916-494-73-79, eperetolchina@rospatriotcentr.ru, Елизавета